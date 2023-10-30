مفاجأة.. تناول الكافيين يوميًا قد يدمر الذاكرة والمخ

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اعتاد العديد من الناس على تناول الكافيين أكثر من مرة في اليوم، حيث يعد بالنسبة لهم أمرًا ضروريًا لا غنى عنه إذ يوفر لهم التركيز واليقظة. اضافة اعلان

ولكن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن هناك خطرًا كبيرًا عند كثرة استخدام الكافيين يتعلق بتدمير الذاكرة والمخ.





الكافيين قد يعيق الذاكرة



ضرر بالذاكرة



الأداء السلوكي للذاكرة

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports فإن هناك علاقة بين الكافيين والأداء المعرفي، تشير إلى أن تناول الكافيين يوميًا قد يعيق الذاكرة العاملة لدينا بدلًا من تعزيزها.وأشارت الأبحاث السابقة بالفعل إلى أن الكافيين يمكن أن يكون له آثار مفيدة على الإدراك، مثل تحسين الانتباه واليقظة.ومع ذلك، ركزت هذه الدراسات في كثير من الأحيان على تناول الكافيين بشكل حاد، وفشلت في النظر في العواقب طويلة المدى للاستهلاك اليومي، وتهدف هذه الدراسة الجديدة إلى معالجة هذه الفجوة في فهمنا من خلال دراسة آثار الاستخدام المستمر للكافيين على الأداء المعرفي.وقال مؤلف الدراسة يو شيوان لين، وهو باحث ما بعد الدكتوراه المنتسب إلى كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة هارفارد: "الكافيين هو المادة ذات التأثير النفساني الأكثر استخدامًا لمكافحة النعاس وتحسين اليقظة".وأضاف: "لقد كنا فضوليين لمعرفة ما إذا كان من الممكن توسيع هذا التأثير المفيد ليشمل أداء الذاكرة العاملة، والتي كانت وظيفة معرفية تدعم بشكل حاسم أنواعًا مختلفة من المهام اليومية".علاوة على ذلك، على الرغم من وجود أغلبية كبيرة من مستخدمي الكافيين يوميًا، فقد ركز قدر كبير من الدراسات العلمية على التأثيرات الحادة للكافيين، أي التأثيرات الدوائية المستمدة من فترة خالية من الكافيين.لذلك، نود التركيز على آثار تناول الكافيين يوميًا والتوقف الحاد عن تناول الكافيين يوميًا على وظيفة الذاكرة العاملة وارتباطاتها العصبية.أجرى الباحثون دراسة كروس مزدوجة التعمية، عشوائية، يتم التحكم فيها بالعلاج الوهمي في مركز علم الأحياء الزمني في عيادات الطب النفسي بجامعة بازل في سويسرا للتحقيق في آثار تناول الكافيين يوميًا على نشاط الدماغ المرتبط بالذاكرة العاملة والأداء السلوكي.وشملت الدراسة عشرين متطوعًا من الذكور الأصحاء. تم اختيار مجموعة من الذكور فقط لتقليل التباين في استقلاب الكافيين بسبب التقلبات الهرمونية لدى الإناث.ووجد الباحثون أيضًا أدلة على أن تناول جرعة معتدلة من الكافيين يوميًا قد يضر بالذاكرة العاملة. أظهر المشاركون في حالة الكافيين والانسحاب معدلات خطأ أعلى وأوقات رد فعل أطول خلال المهمة ثلاثية الظهر، مما يشير إلى أن استهلاك الكافيين اليومي لم يعزز هذا الجانب من الذاكرة.كشف تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي عن أنماط مثيرة للاهتمام لنشاط الدماغ، خلال المهمة ثلاثية الظهر، والتي تتطلب الذاكرة العاملة، كان هناك نشاط متزايد في مناطق الدماغ المرتبطة بالانتباه والتحكم الحركي.ومع ذلك، لم تتم ملاحظة أي فروق ذات دلالة إحصائية في نشاط الدماغ بين الحالات الثلاثة، مما يشير إلى أن التغيرات في الأداء المعرفي لم تتماشى مع التغيرات المقابلة في النشاط العصبي.

وأوضح لين أن نتائج تصوير الدماغ تتماشى مع الأبحاث السابقة، التي وجدت أن تناول الكافيين بشكل حاد يزيد من نشاط الدماغ دون تحسين الأداء السلوكي للذاكرة العاملة.

وأضافت بياناتنا أن تناول الكافيين يوميًا لم يغير بشكل كبير نشاط الدماغ ولكنه أضر بالأداء السلوكي للذاكرة العاملة بدلا من ذلك.

تم تخفيف هذا التأثير المضر بشكل مدهش في الحالة عندما توقف المشاركون عن تناول الكافيين اليومي.

وارتبط تناول الكافيين اليومي بانخفاض النشاط في منطقة الحصين الأيمن، وهي منطقة في الدماغ مهمة لعمليات الذاكرة.

وقال لين لـ PsyPost: "كنتيجة غير متوقعة، لاحظنا انخفاض النشاط المعتمد على الأكسجين في الدم في الحصين الأيمن طوال مهمة الذاكرة العاملة، وفي تقريرنا السابق من نفس الدراسة، لاحظنا بالفعل انخفاض بنية المادة الرمادية في هذه المنطقة بالذات بعد تناول الكافيين يوميًا ما أدى إلى انخفاض النشاط".

