الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: تغيّر درجات الحرارة قد يؤدى إلى تفشي هذا المرض

الاسهال
تغير المناخ وتفشي الإسهال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت دراسة من أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفشي المزيد من حالات الإسهال، وذلك في إطار ربط تغيّر المناخ بالعديد من المخاطر الصحية المثيرة للقلق.اضافة اعلان

انتشار البكتريا المسببة للتسمم الغذائي مع ارتفاع درجة الحرارة

ويقول باحثون من جامعة Surrey إن بكتيريا campylobacter، المسببة للتسمم الغذائي، ستنتشر بسرعة أكبر وسط ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الدكتور جيوفاني لو إياكونو، المعد الرئيس للدراسة: "نحن لا نفهم تمامًا سبب ذلك".

4 أسباب عالمية تسبب الإسهال

وتعد بكتيريا campylobacter أحد الأسباب العالمية الأربعة الرئيسة لأمراض الإسهال في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث تؤدي إلى عدوى تسمى داء campylobacter، والتي يمكن أن تسبب الإسهال وآلام في المعدة.
وأظهرت الدراسات السابقة أن الطريق الرئيس لانتقال العدوى هو الغذاء، وشرع الباحثون في دراستهم الجديدة، في التحقق مما إذا كان تغير المناخ سيؤثر على انتشارها أم لا.

تحليل مليون حالة مرضية مع تغير درجات الحرارة

وحلل الفريق بيانات نحو مليون حالة من حالات داء campylobacter في إنجلترا وويلز على مدى 20 عامًا، ثم قاموا بمقارنة هذه البيانات بالطقس خلال الفترة نفسها.
وكشف تحليلهم كيف كانت حالات المرض متسقة تحت درجات حرارة 8 درجة مئوية، ومقابل كل ارتفاع 5 درجات مئوية في درجة الحرارة، كانت هناك زيادة حادة في الإصابة.

وجود صلة بين الرطوبة وارتفاع مستوى العدوى

واكتشف الفريق أيضًا وجود صلة بين الرطوبة وطول النهار، مع ارتفاع مستويات العدوى عندما يصل بخار الماء في الهواء إلى 75 و80%.
وقال الدكتور لو إياكونو: "من الممكن أن يزيد الطقس الدافئ من بقاء البكتيريا المسببة للأمراض وانتشارها، وبالتالي فإن الطقس يسبب المرض".

اقرأ أيضا

معلومة خاطئة حول عدد مرات تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا

بشرى لمرضى التهاب المفاصل.. علاح لإصلاح الأنسجة باستخدام الخلايا الجذعية

4 فوائد خفية.. ماذا يحدث عند الإقلاع عن الكافيين؟

7 فوائد مدهشة.. طبيب يوصي بتقديم هذا الخضار للأطفال في الشتاء

حل بسيط لمن يواجهون صعوبة النوم ليلاً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

العصائر
1:48 ص الأحد، 21 يناير 2024

دراسة تحذر من تناول الطفل لعصير الفاكهة يومياً.. وتوضح البديل الأفضل

زجاجة في القدم
2:18 ص السبت، 20 يناير 2024

طريقة بسيطة لاستخراج الشظايا من الجلد بدون ألم!

مشاكل النوم
11:42 م الجمعة، 19 يناير 2024

هذا ما يحدث لعقلك عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح

السرطان
11:08 م الجمعة، 19 يناير 2024

دراسة: شرب رغوة مملوءة بغاز أول أكسيد الكربون يعزز علاج السرطان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شركة روشن السعودية
2:08 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

أمطار غزيرة وسيول
1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

حساب المواطن - ريال
12:28 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

هيئة الزكاة والضريبة
12:27 م الأحد، 21 يناير 2024

"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي

طيران ناس
11:05 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم