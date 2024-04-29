دراسة تحذر من خطورة المياه الزرقاء.. تسرق النظر بمرور الوقت

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أوضحت الجمعية الألمانية لطب العيون أن الغلوكوما (المياه الزرقاء) يندرج ضمن أمراض العيون الخطيرة، حيث إنه قد يتسبب في الإصابة بالعمى، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.



خطورة المياه الزرقاء



أعراض الإصابة بالغلوكوما



وقالت الجمعية إن الغلوكوما يحدث بسبب ارتفاع الضغط الداخلي للعين، ما قد يؤدي إلى تلفيات جسيمة بالعصب البصري تصل إلى حد فقدان البصر.وأضافت "تكمن عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالغالوكوما في التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وزيادة نسبة الدهون في الدم وأمراض القلب التاجية والصداع النصفي وطنين الأذن وقصر النظر أو طول النظر الشديد، بالإضافة إلى التدخين والتاريخ العائلي من الغلوكوما".وتتمثل أعراض الإصابة بالغلوكوما في آلام العين وصلابة شديدة في مقلة العين، واضطرابات بصرية، بالإضافة إلى الصداع الشديد والغثيان.وينبغي استشارة طبيب العيون فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الغلوكوما والمتمثلة في فقدان البصر.ويتم علاج الغلوكوما بواسطة الأدوية، التي تعمل على خفض الضغط الداخلي للعين، بينما تستلزم الحالات الشديدة الخضوع للجراحة بالليزر على سبيل المثال.