دراسة: الأخ الأصغر معرض لخطر الإصابة بمرض لاعلاج له

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أظهرت دراسة أن الأشقاء الأصغر سنًا هم أكثر عرضة بنسبة 13% للمعاناة من شكل حاد من التهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة. اضافة اعلان

وتوصل باحثون سويديون إلى أن وجود إخوة أو أخوات أكبر سنًا يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الفقار المقسط، وهو نوع من التهاب المفاصل المزمن.

والأطفال الذين تمت إزالة اللوزتين بسبب التهاب اللوزتين هم أيضًا أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بهذه الحالة، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





العدوى في وقت مبكر



التهاب الفقار المقسط



عوامل الخطر في الحياة المبكرة



وقال الباحثون إن الأشقاء الأصغر سنًا يتعرضون لمزيد من العدوى في وقت مبكر من حياتهم، مما قد يزيد من فرص إصابتهم بها في وقت لاحق.وقالت الدكتورة ماتيلدا مورين، من معهد كارولينسكا: "إن وجود إخوة أكبر سنًا وتاريخ من استئصال اللوزتين يرتبط بشكل مستقل بتطور التهاب الفقار المقسط".وأضافت: "كان هذا هو الحال حتى بعد تعديل العوامل المشتركة للعائلة في تحليل مقارنة الأخوة. لا يمكن تحديد الآلية الكامنة وراء هذه الزيادة في المخاطر من خلال بياناتنا، ولكن تبين أن الرضع الذين لديهم أشقاء أكبر سنًا هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في وقت مبكر من الحياة من الرضع الذين ليس لديهم أشقاء".ويسبب التهاب الفقار المقسط التهابًا في العمود الفقري والمفاصل والأوتار، مما يؤدي إلى الألم والتصلب والتعب’، ولا يوجد علاج له.ويشمل العلاج علاج الأعراض من خلال مزيج من التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي والأدوية المضادة للالتهابات.وفي حين أن الخطر الجيني هو السبب الرئيسي للمرض، يعتقد العلماء أن عوامل الحياة المبكرة قد تلعب دورا أيضًا.واعتمدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "آر إم دي آوبن" الطبية، على المعلومات الصحية والعائلية في السويد لمقارنة التعرض لمختلف عوامل الخطر في الحياة المبكرة لدى البالغين المصابين بهذه الحالة وغير المصابين بها.وخضعت الحالات لزيارة واحدة على الأقل لعيادة متخصصة للمرضى الداخليين أو العيادات الخارجية مع تشخيص مسجل لالتهاب الفقار المقسط، وذلك خلال الفترة ما بين يناير 2001 وديسمبر 2022.وتمت مطابقة كل حالة حسب الجنس وسنة الميلاد ومنطقة الإقامة بمتوسط أربعة أفراد من عامة الناس لم يصابوا بالمرض.وتشمل عوامل الخطر في الحياة المبكرة: عمر الأم عند الولادة، ووزنها في بداية الحمل، وما إذا كانت مدخنة؛ طول فترة الحمل، وزن الطفل عند الولادة؛ تعدد المواليد؛ الولادة القيصرية؛ التهابات الأمهات أثناء الحمل. وموسم الميلاد.والعوامل الأخرى التي تم أخذها في الاعتبار هي عدد الأشقاء. الالتهابات الخطيرة التي تصيب الأطفال منذ الولادة وحتى سن 15 عامًا؛ وإزالة اللوزتين أو الزائدة الدودية قبل سن 16 عامًا.وبشكل إجمالي، تم تشخيص إصابة 6771 شخصًا ولدوا في الفترة من عام 1973 فصاعدًا بالتهاب الفقار المقسط بين عامي 2001 و2022. ومن بين هؤلاء، ولد 5612 في السويد وتم اختيارهم كحالات.وارتبطت عدة عوامل بزيادة المخاطر، بما فيها وجود شقيق واحد أو أكثر أكبر سنا، ولكن ليس الأشقاء بشكل عام.وقال الدكتور مورين: "الولادات المتعددة، مقارنة بالولادة الفردية، ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بنسبة 23%".وأضاف: "إن الولادة في أشهر الصيف أو الخريف كانت مرتبطة بمخاطر أقل بكثير من الولادة في الشتاء".ويزيد وجود أخ أكبر سنًا من خطر الإصابة بنسبة 18%، ويصل إلى 34% بالنسبة لاثنين أو أكثر من الأشقاء الأكبر سنًا، بعد تعديل الجنس وعمر الأم وسنة الميلاد.