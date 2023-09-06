خسارة بشرية فادحة بينهم أطفال.. قصف سوق بأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، "بينهم طفل"، وإصابة أكثر من 30 شخصا آخرين جراء قصف روسي لسوق بمدينة كوستيانتينيكفا، شرقي أوكرانيا. اضافة اعلان





حصيلة المصابين:





وأشارت تصريحات سابقة إلى أن حصيلة المصابين بلغت 20 شخصا.





وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نبأ الهجوم الروسي وسقوط العديد من القتلى في المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك.



وكتب :" سوق عادي. محلات. صيدلية. أشخاص لم يفعلوا شيئا خطأ"، وأعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا.



عدد الضحايا



وأضاف زيلينسكي أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، ووصف ما حدث بأنه من قبيل "وقاحة الشر".





ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو قصيرا يوضح لحظة الانفجار في الحي الذي يتمس بالحيوية والحركة.



كما نشر صورا لواجهات منازل تضررت وبرك دماء على الأرض وقوات طوارئ تقوم بإطفاء ألسنة اللهب.





ولا يزال من غير المعروف بعد نوعية القذيفة التي سقطت، وافترضت بعض وسائل الإعلام المحلية أن القذيفة كانت صاروخا طراز إس-300.



مدينة كوستيانتينيكفا





وتقع مدينة كوستيانتينيكفا على مسافة لا تزيد عن قرابة 20 كيلومترا من مدينة باخموت التي احتلها الروس منذ شهور قليلة.





كانت أوكرانيا اتهمت روسيا في مطلع تموز/يوليو الماضي باستخدام القنابل العنقودية في هجوم في مدينة كوستيانتينيكفا أسفر عن مقتل طفل.