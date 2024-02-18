خبير تغذية يكشف مفاجأة بشأن تناول الفيتامينات وعصير الجزر (فيديو)

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قال المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي: إنه من المهم إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في حال الاستمرار على تناولها شهر أو شهرين.





إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في هذه الحالة



خطر الاستمرار في تناول المكملات الغذائية



pic.twitter.com/IUt9dryzUg #الإخبارية فيديو | المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي: من المهم إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في حال الاستمرار على تناولها شهر أو شهرين حتى تقي نفسك من التسمم #نشرة_النهار February 18, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هانك راحة من الفيتامينات، حتى يقي الإنسان نفسه من التسمم.وأضاف أن المكملات الغذائية عندما يأخذها الإنسان فترة من الزمن شهر أو شهرين لابد وأن يتوقف فورًا حتى يتخلص من الزائد منها ثم يرجع إليها بعد 4 أشهر.وبين أن ذلك مهم جدَا، حتى لا يتراكم بالجسم فيتامين "أ"، والموجود في الجزر، وأن الشخص إذا تناول 2 كوب من عصير الجزر لمدة شهرين فإنه يتعرض للتسمم.