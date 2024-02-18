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خبير تغذية يكشف مفاجأة بشأن تناول الفيتامينات وعصير الجزر (فيديو)

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الجزر والمكملات الغذائية
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قال المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي: إنه من المهم إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في حال الاستمرار على تناولها شهر أو شهرين.اضافة اعلان

إعطاء الجسم راحة من الفيتامينات في هذه الحالة

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هانك راحة من الفيتامينات، حتى يقي الإنسان نفسه من التسمم.

خطر الاستمرار في تناول المكملات الغذائية

وأضاف أن المكملات الغذائية عندما يأخذها الإنسان فترة من الزمن شهر أو شهرين لابد وأن يتوقف فورًا حتى يتخلص من الزائد منها ثم يرجع إليها بعد 4 أشهر.

وبين أن ذلك مهم جدَا، حتى لا يتراكم بالجسم فيتامين "أ"، والموجود في الجزر، وأن الشخص إذا تناول 2 كوب من عصير الجزر لمدة شهرين فإنه يتعرض للتسمم.

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