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لصحة أفضل.. أطعمة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول بسرعة

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نسبة الكوليسترول
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يؤكد الأطباء أن التغيير في نمط الحياة يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين، وعدم تناول  الكحوليات تماماً، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن.اضافة اعلان

تأثير النظام الغذائي على الكوليسترول


وأوضح تقرير وفق "هيلث لاين" أنه توجد أدلة قوية على أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بشكل فعّال.

ومن أهم مصادر هذه الدهون الجيدة: زيت الزيتون، والمكسرات، وزيت الكانولا، والأفوكادو، وزبدة المكسرات، والزيتون، وأسماك السلمون والتونة والمكاريل والهامور، والمحار.

كذلك تتضمن قائمة الأطعمة التي ينبغي الحد منها لاحتوائها على دهون تزيد مستوى الكوليسترول: السمن، والمعجنات والبيتزا، والفشار القابل للتسخين في الميكروويف، والأطعمة السريعة المقلية.

المكملات الغذائية المفيدة


وتشير بعض الأدلة العلمية إلى أن تناول بعض المكملات الغذائية يساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.

ووفقا للخبراء، فإن من أهم هذه المكملات: زيت السمك الغني بأحماض أوميغا 3، والسيلليوم وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان والمتوفر كمكمل غذائي، وإنزيم "كيو 10" Q10.

أطعمة تقلل نسبة الكوليسترول


ومن خلال تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، تستطيع خفض كمية الكوليسترول الغذائي التي تصل إلى الدم من تناول اللحوم والبيض.

وتشمل أهم مصادر هذه الألياف: حبوب الشوفان، والفول والعدس، والفاكهة، وبذور الكتان، والقرنبيط والملفوف (الكرنب).

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