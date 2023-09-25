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صحيفة تواصل الالكترونية

حمى الضنك تجتاح بلدا آسيويا وتسجيل مئات الإصابات والوفيات

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المصابون بحمى الضنك
أ أ
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تُوفي 300 شخص، على الأقل، في بنغلاديش، بسبب حمى الضنك، في الأيام الـ23 الماضية، وجرى نقل نحو 70 ألف شخص إلى المستشفيات، خلال الفترة نفسها.اضافة اعلان

وتُوفي 14 مريضاً آخر بحمى الضنك وجرى نقل 2865 آخرين إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، في الساعات الـ24 الماضية، وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن صحيفة "نيو إيدج" التي تصدر في بنغلاديش.

المرض الفيروسي:


وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية إن 893 مريضاً أُصيبوا بالمرض الفيروسي، الذي ينقله البعوض، تُوفوا في البلاد، في حين جرى نقل 184 ألفاً و717 شخصاً إلى المستشفيات، هذا العام، منذ يناير.

وأظهرت بيانات المديرية أن إجمالي 10 آلاف و572 مريضاً بحمى الضنك، من بينهم 3794 في دكا، يخضعون للعلاج، بالمستشفيات في أنحاء البلاد.

وأضافت المديرية أنه جرى تسجيل تفشي حمى الضنك في البلاد، أولاً في عام 2000، عندما جرى نقل 5551 شخصاً إلى المستشفيات، وتوفي 93 شخصاً.

حمى الضنك:

يُذكَر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المُناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفاً داخلياً وفشلاً في وظائف الأعضاء.

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