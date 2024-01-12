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حقيقة أم شائعة.. هل يصبح العسل سامًا عند تسخينه؟

العسل
العسل يشتهر بفوائده الصحية
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يحتوي العسل على جزء كبير من السكر، بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية. والفيتامينات والمعادن والحديد والزنك ومضادات الأكسدة.اضافة اعلان

فوائد العسل

وبالإضافة إلى استخدام العسل كأحد المحليات الطبيعية، يستخدم باعتباره عاملاً مضادًا لكل من الالتهاب والأكسدة والبكتيريا.,
ويشيع تناول العسل عن طريق الفم أو في علاج السعال وعلاجًا موضعيًا للحروق وتعزيز التئام الجروح.
لكن العسل يفقد عند تسخينه بعض الخصائص المفيدة. وهناك اعتقاد شائع بأنه يصبح سامًا وخطرًا على الصحة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم". 

هل يصبح العسل سامًا عند تسخينه؟

وقال الدكتور أندريه زولوتاريف، خبير التغذية وعلم الوراثة الغذائية، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك"، إن هناك اعتقادًا مفاده أن العسل يصبح سامًا وخطرًا على الصحة بعد تسخينه.
وأضاف: "يحتوي العسل على أكثر من 600 خاصية مفيدة. ويحبه الناس غالبا في حالته السائلة. ولكن عندما يفقد سيولته يضطر الكثيرون إلى تسخينه. تؤدي عملية التسخين إلى تغير الشبكة البلورية، والبنية الجزيئية للعسل، ويصبح سائلاً مرة أخرى".
وتابع: "وهناك معلومات كثيرة تفيد بأن العسل بعد تسخينه يكتسب خصائص سامة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. ولكن في الواقع يفقد العسل عددا من خصائصه المفيدة بسبب عملية التسخين، مثل بعض الإنزيمات والفيتامينات الحساسة للمعالجة الحرارية فقط ولا يكتسب خصائص سامة أبدًا".

تسخين العسل في الميكروويف

ونصح الخبير بتسخين العسل بطريقة صحيحة للحفاظ على خصائصه المفيدة قدر الإمكان.
وتابع: "لا ينبغي تسخين العسل في الميكروويف، بل في حمام مائي. والطريقة التقليدية الخاطئة هي وضع وعاء فيه ماء على الموقد ووضع الإناء الذي يحتوي على العسل في هذا الماء".
وبين أن "الطريقة الصحيحة هي صب ماء مغلي في حاوية والانتظار إلى أن تنخفض درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية وبعدها يوضع إناء العسل المغلق في هذا الماء. وبعد نصف ساعة، تنخفض درجة حرارة الماء، ما يتطلب سكب جزء منه وإضافة الماء الساخن. هذه الطريقة تسمح بالحفاظ على أعلى نسبة من الخصائص المفيدة للعسل".

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