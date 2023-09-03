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حالة مزعجة.. كيف تعالج "تعرق اليدين" بطرق طبية وطبيعية؟

تعرق اليدين
تعرق اليدين
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تعتبر حالة تعرق اليدين من الحالات المزعجة لدى الكثيرين، حيث تسبب الإحراج في كثير من المواقف.

تعرق اليدين:

وفي حالة تعرق اليدين بشكل مفرط فإنه يحتاج إلى العلاج، لأنه ليس من الضروري أن ترتبط بارتفاع درجات الحرارة أو ممارسة التمارين الرياضية بل بأمور تتعلق بالجينات واضطراب إفراز الهرمونات.

أسباب تعرق اليدين:

1-تناول مضادات الاكتئاب

2- الحمل

3- إصابة في الحبل الشوكي

4- القلق والتوتر: عادة ما تسبب حالات التوتر والقلق زيادة في درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلي زيادة التعرق وخاصة في اليدين في بعض الحالات

5-  عوامل جينية ووراثية: هناك علاقة قوية بين الجينات وتعرق اليدين، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن العديد من الحالات التي تعاني من التعرق المفرط لليدين هي نتيجة الجينات التي تنتقل من جيل لآخر

6- إفراط إفراز هرمونات الغدة الدرقية : تعمل الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية عند إفرازها بكثرة على زيادة تعرق اليدين

علاج تعرق اليدين:

يتم علاج تعرق اليدين الزائد بعد تشخيص الحالة من قبل الطبيب المعالج من خلال الطرق التالية :

1- طرق العلاج الطبيعي، وذلك: 

-باستخدام صودا الخبيز

- عن طريق خل التفاح

- باستخدام الميرمية: بشرب منقوع أوراق المريمية الساخن يومياً

2- علاج تعرق اليدين بطرق طبية

-باستخدام مضادات التعرق
- جراحة قطع الودي: تتم هذه العملية في الغالب عندما لا يستجيب المريض لأي من تلك العلاجات الطبيعية والطبية الجراحة، ولكن هذه الجراحة مجدية بشكل خاص لمن يعانون من تعرق اليدين.

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