تحذير مهم من الصحة العالمية حول تفشي الحصبة

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أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا من أن أكثر من نصف دول العالم ستكون عرضة بشكل كبير لتفشي مرض الحصبة بحلول نهاية العام الجاري، ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.





تحذير عاجل من الصحة العالمية حول تفشي الحصبة



أكثر من نصف كل دول العالم معرض لخطر



مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الهواء



وأرجعت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في معظم الدول إلى عدم أخذ اللقاحات خلال جائحة كورونا، وتأخر في إعطاء التطعيمات الروتينية للأمراض التي يمكن الوقاية منها.وأعربت عن قلقها حيال الفجوات الكبيرة في أنظمتها المناعية خلال هذا العام، وإن لم يجر سد هذه الفجوات بشكل سريع باللقاحات، فستحل الحصبة محل هذه الفجوات.وأكدت أن حالات الإصابة بالحصبة ارتفعت 79% العام الماضي لتصل إلى 300 ألف حالة، ويُعتقد أن هذا العدد يمثل جزءًا بسيطًا من إجمالي حالات الإصابة.وأشارت إلى أن أكثر من نصف كل دول العالم ستكون معرضة لخطر كبير أو مرتفع جدًا لتفشي المرض بحلول نهاية هذا العام.ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال قائلة إن هناك "نقصًا في الالتزام" من جانب الحكومات بسبب قضايا أخرى مثل الأزمات الاقتصادية والصراعات.يُذكر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الهواء ويصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويمكن الوقاية منه بأخذ جرعتين من اللقاح. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تجنب ما يزيد عن 50 مليون حالة وفاة منذ عام 2000.