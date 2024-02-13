إنذار عاجل من الصحة العالمية حول "تفشي" أنفلونزا الخنازير

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أطلقت منظمة الصحة العالمية، إنذارًا عاجلاً بعد إصابة رجل بنوع خطير من أنفلونزا الخنازير.

وهذه هي المرة الثالثة التي يصاب فيها أحد الأشخاص بأنفلونزا الخنازير A، منذ عام 2008.

وأكد مسؤولون بالمنظمة الإصابة في 29 يناير، ووصفوها بأنها "تفشي"، محذرين من أنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.





التغيرات الفيروسية والوبائية المرتبطة بفيروسات الأنفلونزا



المزيد من حالات الإصابة البشرية



وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "تواصل منظمة الصحة العالمية التأكيد على أهمية المراقبة العالمية للكشف عن التغيرات الفيروسية والوبائية والسريرية المرتبطة بفيروسات الأنفلونزا المنتشرة التي قد تؤثر على صحة الإنسان (أو الحيوان) وتقاسم الفيروسات في الوقت المناسب لتقييم المخاطر".وأضاف: "معظم الحالات البشرية المصابة بعدوى فيروس الأنفلونزا A(H1N1)v تنتج عن التعرض لفيروسات أنفلونزا الخنازير من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الخنازير المصابة أو البيئات الملوثة".وتابع: "ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن بعض الحالات دون وجود مصدر واضح للتعرض للخنازير في الأسابيع التي سبقت ظهور المرض"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأشار إلى أنه "نظرًا لاستمرار اكتشاف هذه الفيروسات في الخنازير في جميع أنحاء العالم، فمن المتوقع حدوث المزيد من الحالات البشرية بعد الاتصال المباشر أو غير المباشر بالخنازير المصابة".وأوضح المتحدث أنه "تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بسلالة الخنازير في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك في أوروبا".وأصيب رجل في ليدا بإسبانيا، بالفيروس، بعد أن ظهرت عليه أعراض مثل الحمى والشعور بالضيق والسعال في 25 نوفمبر 2023.وطلب المساعدة الطبية بعد أربعة أيام وزار الأطباء مرتين أخريين قبل تشخيص إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.وأكدت الاختبارات اللاحقة التي أجريت في مختبر شبكة المراقبة الوطنية أنه مصاب بأنفلونزا الخنازير، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار".وتم إرسال عينته إلى لندن لإجراء مزيد من الاختبارات بعد عزلها. وعلى الرغم من خطورة الفيروس المحتملة على البشر، فقد تعافى الرجل تمامًا بعد شهرين تقريبًا.وتنصح منظمة الصحة العالمية، المسافرين إلى الدول التي تشهد "تفشيات معروفة لأنفلونزا الحيوانات" بتجنب المزارع وأسواق الحيوانات الحية والمناطق التي يمكن ذبح الحيوانات فيهاـ أو أي أسطح يحتمل أن تكون ملوثة بفضلات الحيوانات.