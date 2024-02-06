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المرض X.. العلماء يضيقون نطاق خطر التهديد الوبائي للبشرية

فيروس كورونا
فيروس كورونا
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في خطوة "هائلة" في رحلة البحث عن المرض X، نجح العلماء في تضييق نطاق التهديد الوبائي التالي ليشمل 70 عائلة فيروسية فقط. اضافة اعلان
وحذرت منظمة  الصحة العالمية  في السابق من أن الوباء الافتراضي يمكن أن يقتل 20 مرة عدد الأشخاص الذين قتلهم وباء كوفيد .
وأضافته المنظمة إلى قائمتها العالمية للأمراض التسعة ذات الأولوية في عام 2018 .

المرض X

ووجد باحثون اسكتلنديون أن الفيروس البشري - الذي ينتشر بين البشر بسهولة - هو على الأرجح المرض X.
ومن أمثلة العدوى التي تنتشر بهذه الطريقة نزلات البرد وكوفيد -19 والأنفلونزا والحصبة والسعال الديكي .
وفي السابق، كان الخبراء يعتقدون أن الوباء القادم من المرجح أن ينبع من مرض حيواني المنشأ - ينتقل من الحيوانات إلى البشر - ولكن نادرًا ما ينتقل من إنسان إلى إنسان.
وكانوا يخشون أن تؤدي الطفرات في الفيروسات التي تجعل انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان أسهل إلى إمكانية البدء في إصابة البشر.

أول لقاح في العالم لحمى القرم والكونغو النزفية

وبدأت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بالفعل، تجربة أول لقاح في العالم لحمى القرم والكونغو النزفية بعد اكتشاف حالة من المرض القاتل في بريطانيا العام الماضي.
وحذر البعض من أن المرض X قد يكون ناجمًا عن طفرة بيولوجية، أو حادث، أو هجوم إرهابي يفاجئ العالم وينتشر بسرعة.
وحددت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "البيولوجيا الجزيئية والتطور"، 70 سلالة فيروسية – مجموعات من الفيروسات ذات الصلة – التي تشكل الخطر الأكبر.
ونظر  علماء من جامعة إدنبرة وليفربول وجامعة بكين في الصين إلى شجرة العائلة المكونة من 743 فيروسًا مختلفًا لتحديد أي منها يمكن أن يصبح المرض X.
وأظهرت النتائج أن الفيروسات التي يمكن أن تنتشر بالفعل بين البشر من المرجح أن تصبح مستوطنة.
وقال البروفيسور مارك وولهاوس، أستاذ علم وبائيات الأمراض المعدية بجامعة إدنبرة: "من بين الأعداد الهائلة المحتملة من فيروسات الثدييات والطيور المتداولة، يجب أن نركز على تلك المرتبطة بالفيروسات البشرية الموجودة ذات القدرة الوبائية".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "يضيق هذا البحث البحث عن المرض التالي X بشكل كبير".

قادة العالم يستعدون للمرض X

واجتمع قادة العالم في الشهر الماضي لمناقشة المرض الغامض X، الذي يمكن أن يثير الوباء التالي.
ونظرت لجنة برئاسة رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيرييسوس في الجهود الجديدة لإعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة "التحديات المتعددة المقبلة".
وقال العلماء إن المرض X "معد مثل الحصبة مع معدل وفيات الإيبولا"، وأشاروا إلى أن الاستعدادات قد بدأت بالفعل لتفشي المرض.
وتخشى منظمة الصحة العالمية من أن حدوث ذلك "أمر محتمل وليس احتمالاً".
وأطلق العلماء مختبر اللقاحات الجديد في بريطانيا، الذي يعد الأفضل عالميًا ، وسط مخاوف من أن يؤدي المرض المجهول X إلى حدوث وباء عالمي آخر.

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