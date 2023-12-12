تحذير خطير.. ماذا يحدث في جسمك عند تناول الشاي أو القهوة مع البيض على الإفطار؟

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هناك عادات غذائية خاطئة قد تسبب أضرارًا بالغة على الصحة لكن لا نعلمها، وقد يقع فيها البعض وتكون لها تداعيات سلبية على صحته.



خطر تناول البيض مع الشاي أو القهوة اضافة اعلان



وفي هذا الإطار، فقد حذر خبراء تغذية من أن تناول البيض والقهوة أو الشاي في الوقت نفسه، يمكن أن يكون له آثار سيئة، ‏ويخلق عددا من المشاكل الصحية.‏

وأوضحوا أن كلا من البيض والقهوة لهما فوائد صحية، لكن عند مزجهما معا لا يمكن أن يلغي كل منهما الآخر فحسب، وإنما يسببان معاناة من الألم والجفاف.

وتقول اختصاصية التغذية الروسية، بريا بانسال: "للبيض والقهوة فوائد فردية ويمكن الاستمتاع بهما كجزء من وجبة إفطار متوازنة، فالبيض مصدر قوي للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بينما تشتهر القهوة بمحتواها العالي من الكافيين، الذي يعطي تأثيرات محفزة"، وفقا لموقع "TimesNowNews"..



لكن توضح بانسال أن "القهوة تحتوي على مادة العفص والبوليفينول، اللتين من الممكن أن تعيقا امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في البيض.