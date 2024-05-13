ولا ينبئك مثل خبير.. أفضل الأطعمة التي يتناولها أطباء القلب لحماية صحتهم

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تحتوي الفواكه والخضراوات على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، التي تعد السبب الرئيس للوفاة بالعالم.

ونظرًا لأن الفواكه تحمل فوائد صحية مختلفة، توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 4½ أكواب من الفاكهة يوميًا.

وقال الدكتور ديباك فيفيك، طبيب القلب في أورلاندو هيلث بفلوريدا، لمجلة "پريد"، إن الفواكه “توفر فوائد للقلب والأوعية الدموية مثل انخفاض ضغط الدم المرتفع وتقليل تصلب الشرايين".





أفضل الأطعمة لتعزيز صحة القلب



فائدة الموز للقلب



المكسرات والفواكه المجففة



وكشف فيجيك عن الأطعمة المفضلة لديه لتعزيز صحة القلب.وقال إنه يعشق التفاح بشدة لأنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم- كما أنه منخفض نسبة السكر في الدم، لذا فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.وأضاف أنه يقطع التفاحة إلى شرائح، أو يأكلها كاملة كوجبة خفيفة، "أجد أنه يساعدني على إعطائي الطاقة اللازمة للعب ويمنع أيضًا تشنج العضلات".وقال الدكتور سوشانت خيري، طبيب القلب في ميثوديست لو بونور للرعاية الصحية في ممفيس بولاية تينيسي، إنه يفضل الموز لأنه غني بالألياف الغذائية وفيتامين سي وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.وأشار إلى أن "الألياف الغذائية تساعد على الهضم، وفيتامين سي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين ب 6 مهم لنمو الدماغ والأعصاب".قالت الدكتورة جنيفر ميريس، أستاذة أمراض القلب في كلية زوكر للطب في هوفسترا نورثويل في هيمبستيد، لموقع (Today.com) إنها تأكل دائمًا الفاكهة - مثل التفاح أو الكمثرى أو الكرز، "أي شيء يحتوي على الألياف".وذكرت أنها تأكل الفاكهة كوجبة خفيفة بعد الظهر لأنها مشبعة وتساعد على الحماية من أمراض القلب.وثبت أن الألياف تخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهما من علامات الخطر الرئيسية لأمراض القلب.وقال الدكتور ساتجيت بوسري، طبيب القلب في مركز أبر إيست سايد لأمراض القلب في مانهاتن، إن المكسرات غير المملحة والفواكه المجففة هي وجباته الخفيفة المفضلة.وأضاف: "الفواكه مثل التوت الأزرق، والتوت، وتوت الأكاي، وتوت الغوجي تحتوي على أعلى مستويات مضادات الأكسدة، والتي تعتبر رائعة لحماية القلب".والتوت هو أيضًا الفاكهة التي يتناولها الدكتور جوي جيلبمان، طبيب القلب في كلية طب وايل كورنيل، في أغلب الأحيان، والذي أشاد بخصائصها المضادة للأكسدة ومحتواها من الألياف.