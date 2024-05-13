دراسة: هؤلاء النساء أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة

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توصلت دراسة أجراها باحثون من فنلندا إلى أن النساء اللاتي يصلن إلى سن اليأس قبل سن الأربعين أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة.

ويأتي ذلك مع احتمالية تعرضهن للإصابة بالسرطان بأربعة أضعاف، وأمراض القلب أو أي شيء آخر مقارنة بغيرهن، وفقًا للنتائج التي عرضت يوم السبت في المؤتمر الأوروبي السادس والعشرين للغدد الصماء في ستوكهولم.





العلاج بالهرمونات البديلة



انقطاع الطمث



العلاقة بين قصور المبيض المبكر والوفاة



لكن الباحثين قالوا إن استخدام العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يقلل من جميع الأسباب ومخاطر الوفاة بالسرطان بمقدار النصف تقريبًا.وقالت هيلا هاباكوسكي، طالبة الدكتوراه في جامعة أولو، التي قادت الدراسة: "لم يتم التعرف بشكل جيد على المخاطر الصحية المختلفة للنساء المصابات بقصور المبيض المبكر، وغالبًا ما يتم إهمال استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات".وأضافت: "نأمل في تحسين صحة هؤلاء النساء من خلال زيادة الوعي بالمخاطر بين المتخصصين في الرعاية الصحية والنساء أنفسهن"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".ويحدث انقطاع الطمث عندما يتوقف مبيض المرأة عن إطلاق البويضات، حيث ينتج جسمها كميات أقل من هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وذلك عندما يمر 12 شهرًا متتاليًا دون دورة شهرية.وعلى الرغم من أن معظم النساء يدخلن مرحلة انقطاع الطمث بشكل طبيعي بين سن 45 و55 عامًا، إلا أن 1 بالمئة منهن يعانين من انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض المبكر ويصلن إلى سن اليأس قبل سن الأربعين.ويمكن أن يعزو ذلك إلى الاضطرابات الوراثية، أو أمراض المناعة الذاتية، أو العلاج الكيميائي، أو الجراحة لإزالة المبيضين، لكن في كثير من الحالات، يكون السبب الدقيق غير واضح.وقارن باحثون من جامعة أولو ومستشفى جامعة أولو، 5 آلاف و817 امرأة فنلندية تم تشخيص إصابتهن بقصور المبيض المبكر أو أو الجراحة لإزالة المبيضين بين عامي 1988 و2017 مع 22 ألفًا و859 امرأة لا يعانين من هذه الحالة.وقام الباحثون بحساب مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، مع الإشارة إلى أن النساء اللاتي خضعن للجراحة لإزالة المبيضين الجراحة لم يكن لديهن خطر إضافي للوفاة.وعلى الرغم من أن دراسات أخرى ربطت انقطاع الطمث المبكر بالموت المبكر، يعتقد فريق الباحثين أن بحثهم يشمل أكبر حجم للعينة ويغطي أطول فترة، 30 عامًا.وقالت هاباكوسكي: "على حد علمنا، هذه هي أكبر دراسة أجريت على العلاقة بين قصور المبيض المبكر وخطر الوفاة".ويعد العلاج التعويضي بالهرمونات هو العلاج الأكثر شيوعًا للحالة، فهو يحل محل هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى التي لم يعد المبيض ينتجها.لكن الباحثين يقولون إن معظم النساء لا يتبعن التوصيات الخاصة بتناول هذه الأدوية.ويخطط الفريق لاستكشاف ما إذا كان مرضى النقاط المهمة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان أو أمراض القلب أو غيرها من الأمراض - وما إذا كان العلاج التعويضي بالهرمونات على مدى فترة طويلة يمكن أن يؤثر على هذه الحالات.