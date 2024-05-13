دراسة: تناول الطعام أمام التلفزيون يصيب الأطفال بالسمنة

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توصلت دراسة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الطعام أمام التلفزيون أو جهاز "آيباد" هم أكثر عرضة للسمنة.

وعزا الخبراء السبب إلى أن الشاشات تشتت انتباه الأطفال عن الشعور بالشبع، مما يؤدي في النهاية إلى تناول المزيد من الطعام.





تضخم الخصر



ونظرت جامعة مينهو في البرتغال في حالة 735 تلميذًا صغيرًا، ووجدت أن قضاء الوقت أمام الشاشات أثناء تناول الوجبات يزيد من تضخم الخصر بنسبة 15 في المئة.وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة آنا دوارتي: "عندما يأكل الأطفال ويشاهدون شيئًا ما على التلفزيون أو الهاتف المحمول، فإنهم لا يفهمون متى يحتاجون إلى التوقف عن الأكل أو عندما يشعرون بالشبع".وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إنهم يستمرون في الأكل والأكل لمجرد أن الشاشات تشتت انتباههم. هذا أمر سيء للمجتمع وخطير على الأطفال لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة".وقال تام فراي، رئيس مؤسسة نمو الطفل في بريطانيا: "الوجبات العائلية سرعان ما أصبحت ذكرى بعيدة. من الواضح أن ترك الأطفال يأكلون دون وعي أمام التلفزيون يضر بصحتهم".