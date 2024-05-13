الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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قد يكون الشخص لديه ارتفاع في الضغط وهو لا يدري نهائيًا.. نصيحة مهمة من استشاري

مرضى ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم قد يكون بلا أعراض
أ أ
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ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل. 
وعادة لا يوجد له أعراض، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى. اضافة اعلان

سبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وبحسب وزارة الصحة، فإن سبب الإصابة به هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية. 
ويعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم. ويمكن التحكم به من خلال اتباع نمط حياة صحي وأخذ الأدوية (إذا لزم الأمر).
وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس": "قد يكون الشخص لديه ارتفاع في الضغط وهو لايدري نهائيًا؛ لذلك لابد من فحصه بصورة دورية".


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