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بلجنة سداسية .. 40 دولة تكافح غش العسل

العسل
من خلال لجنة سداسية .. 40 دولة تتفق على مكافحة غش العسل
أ أ
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شدد المؤتمر الدولي الـ16 لجمعية النحالين الآسيوية، على إنشاء لجنة وطنية بمسمى «لجنة جودة العسل»، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، والاهتمام بكل ما له علاقة بجودة العسل ومكافحة غشه.
ونظمت المؤتمر وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية النحالين التعاونية بالباحة تحت شعار «تربية النحل البلدي: لتربية نحل مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية».


النحل البلدي والتغيير المناخي

أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، البروفيسور أحمد الخازم، أن سبب اختيار شعار المؤتمر عن النحل البلدي والتغير المناخي يرجع إلى لفت النظر إلى تأثير التغير المناخي على النحل.
وأضاف، وتسليط الضوء على الدور الذي تبذله السعودية في هذا المجال، خاصة من خلال مشروعات الحفاظ على سلالة النحل البلدي وتطويرها وإكثارها.


لجنة جودة العسل

وبيّن الخازم أن من أهم التوصيات التي أوصى بها المؤتمر، الذي شاركت فيه 40 دولة، واختتمت أعماله نهاية الأسبوع المنصرم، إنشاء لجنة وطنية بمسمى «لجنة جودة العسل».
تستهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتدخل في عضويتها الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الغذاء والدواء، والوزارات المعنية الأخرى، والكراسي البحثية في الجامعات السعودية وجمعيات النحالين.


تشجيع مربى النحل في المملكة

أوصى المؤتمر بضرورة استحداث مسابقة وطنية للعسل، لتشجيع مربي النحل من المواطنين، ورفع جودة منتجاتهم، والحد من استغلالهم من بعض منظمي المسابقات الدولية التجارية.


مبادرة " السعودية الخضراء"

طالب المؤتمر بضرورة تبنى اقتراح تخصيص 10%؜ من مبادرة «السعودية الخضراء» لزراعة النباتات النحلية، وتكثيفها في المساحات الكبيرة.
وبيّن الخازم أن محاور المؤتمر السبعة غطت أهم موضوعات وتقنيات تربية النحل. كما تم التركيز على الموضوعات التي تخدم صناعة النحل في المملكة، وتتوافق مع رؤية 2030.

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