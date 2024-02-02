بُشرى.. تقنية طبية تكتشف الخلايا السرطانية بسرعة

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توصل باحثون من اليابان والولايات المتحدة، إلى تقنية جديدة لتعزيز قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف الخلايا السرطانية والقضاء عليها، مما يعطي الأمل للملايين من مرضى السرطان. اضافة اعلان





تعزيز قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف السرطان



كيفية تعرف الجهاز المناعي على السرطان



استهداف الجينات المستجيبة للمناعة



اكتشاف جين جديد ينظم مستويات MHC



طرق جديدة لمكافحة السرطان



وتعتمد التقنية التي توصل إليها باحثون بقيادة البروفيسور كويتشي كوباياشي، من جامعة هوكايد، والدكتور بول دي فيغيريدو، الباحث في جامعة ميسوري، على زيادة كمية جزيئات معقد التوافق النسيجي الرئيس MHC من الدرجة الأولى في الخلايا السرطانية.وتعد جزيئات MHC من الدرجة الأولى شرطاً أساسياً لتعرف جهاز المناعة على السرطان والقضاء عليه. وعندما تواجه الخلايا السرطانية ضغطاً من الجهاز المناعي، فإنها تقلل بشكل فعال جزيئات MHC .ويمكن للخلايا السرطانية الاختباء، وتجنب لفت انتباه خلايا CD8+T؛ وهي الخلايا الأولية لمكافحة السرطان في الجهاز المناعي، بحسب موقع (تيكنولوجي نيتوورك).ويقول البروفيسور كوباياشي: إن اكتشافنا يمكن أن يغير الطريقة التي نتعامل بها مع علاج السرطان، تمكننا التقنية الجديدة من استهداف الجينات المستجيبة للمناعة على وجه التحديد وتنشيط الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية، مما يوفر الأمل لأولئك الذين يقاومون العلاج المناعي الحالين.وحدد كوباياشي وفريقه جيناً يُدعى NLRC5 ينظم مستويات MHC من الدرجة الأولى، ووجدوا أيضاً أن NLRC5 يتم تثبيطه عن طريق إيقاف تشغيل المفاتيح الجزيئية الموجودة على الحمض النووي في السرطانات لتقليل مستويات MHC من الدرجة الأولى.وقال دي فيغيريدو: هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة لمكافحة السرطان مثل هذه، لأنه ليس لدينا سوى القليل من الحلول لمكافحة بعض أنواع السرطان.وأضاف هذا نهج جديد جذرياً، ولقد شعرت بأنني محظوظ لكوني جزءاً منه.