انتبه.. انسداد الأذن علامة على الإصابة بمرض مميت

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تؤثر سرطانات الرأس والرقبة على الفم والأنف والحنجرة، والتي ترجع إلى حد كبير لفيروس الورم الحليمي البشري، وهي عدوى غالبًا ما تكون بدون أعراض ويمكن أن تؤدي إلى المرض.





العلامات الأقل شهرة لسرطانات الرأس والرقبة



انسداد الأذنين بشكل مستمر



استمرار التهاب الحلق لأكثر من أسبوعين



وكشف خبير السرطان، الدكتور جيري كوبيس من مركز العلاج بالبروتون في براغ بجمهورية التشيك عن بعض العلامات الشائعة والأقل شهرة في محاولة لرفع مستوى الوعي.وقال الدكتور كوبيس: "كلما تمكنا من تشخيص المرضى في وقت مبكر، كانت النتيجة أفضل. ولكن على الرغم من كونه أسرع أنواع السرطان نموًا في العالم، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الوعي حول أورام الرأس والرقبة"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأضاف: "هناك بعض الأعراض الرئيسة التي تحتاج إلى البحث عنها، وبعضها أقل شهرة. على سبيل المثال، انسداد الأذنين بشكل مستمر – كما قد يحصل بعد الغوص في حمام السباحة - أو ألم الأذن المستمر يمكن أن يكون علامة على وجود سرطان في تلك المنطقة وما حولها".وأشار إلى أن "التورم في جزء من الرقبة، أو بعض المقاومة عند لمس جزء من الرقبة، يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا"، لافتًا إلى أآن "التهاب اللثة، والتقرحات، والألم في الأسنان، والبقع البيضاء أو الحمراء في الفم هي أيضًا أعراض واضحة".وتابع خبير السرطان: "قد يتجاهل معظم الناس الأمر ويضعونه في قرحة. قد يرفضها الطبيب أيضًا ويرسلك إلى طبيب الأسنان. لكن من الممكن أن تكون آفة سرطانية تنمو، ومن السهل تفويتها".وقال، إن "استمرار التهاب الحلق لأكثر من أسبوعين، أو إذا كان لديك أي تغيرات في الصوت أو بحة في الصوت، يجب أن يدق أجراس الإنذار".وفقًا للخبراء، فإن هناك حاليًا فرصة بنسبة 90% للنجاة من سرطان الرأس والرقبة إذا تم تشخيص الحالة مبكرًا، تنخفض إلى 40 بالمئة عند التشخيص متأخرًا.