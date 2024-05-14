سوائل ومشروبات طبيعية ملينة للإمساك.. لن تتوقع ما تفعله القهوة؟

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يتعرض الإنسان فجأة للإمساك، والذي يحدث نتيجة العديد من الأسباب، منها: اتباع نظام غذائي غير جيد، أو نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية.



مشروبات وسوائل معالجة للإمساك:

يوجد العديد من المشروبات والسوائل التي تعمل على التخفيف من الإمساك إما بسبب احتوائها على الماء، أو الألياف غذائية، ومن أهمها بحسب ما ذكره موقع "ويب طب":1-ماء جوز الهند: بديل مثالي عن المشروبات والعصائر السكرية الضارة، حيث يساعد ماء جوز الهند على ترطيب الجسم والحفاظ على رطوبة الأمعاء وتنظيف المسالك البولية، كما أنه يساعد على تنظيف الأمعاء من الفضلات.2- الماء: أفضل أمثلة سوائل ومشروبات ملينة للإمساك، حيث يساعد على الوقاية من الجفاف والتقليل من حدوث الإمساك عن طريق الحفاظ على حركة الأمعاء نشطة ومنتظمة.3- القهوة : تساعد القهوة على تليين المعدة والوقاية من الإمساك، إذ إنها تعمل على تحفيز حركة القولون، ويعزى ذلك لقدرة الكافيين المتواجد في القهوة على التأثير على هرمون الجاسترين الذي يساعد على تفكيك الطعام في المعدة وتسريع حركة الأمعاء.4- العصائر الطبيعية: يوجد العديد من العصائر الطبيعية التي تعد من السوائل ومشروبات ملينة للإمساك، وهذه أهمها:-عصير البرقوق: لثمار البرقوق، أو القراصيا، أو الخوخ المجفف تأثير ملين معروف، وذلك لغنى هذه الثمار بالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والسوربيتول، حيث تعمل هذه المواد كمليّن طبيعي للأمعاء.- الماء والليمون: يحتوي هذا المشروب على فيتامين ج (Vitamin C) والعديد من مضادات الأكسدة الهامة التي تسهل عملية الهضم.- عصير التفاح: يُعد عصير التفاح من المشروبات الملينة للإمساك وذلك لغناه بالألياف، ومادة البيكتين (Pectin)، وسكريات السوربيتول، إضافة إلى احتوائه على فيتامين ج وفيتامين أ.