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صحيفة تواصل الالكترونية

يتسبب في وفاة نحو 20 ألف شخص كل عام

"الصحة العالمية" تحذر: حمى الضنك تهدد عدة قارات

حمى الضنك
البعوض يحمل عدوى حمى الضنك
أ أ
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قال كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، جيريمي فارار، إن حمى الضنك ستمثل تهديدًا كبيرًا في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا ومناطق جديدة من إفريقيا خلال هذا العقد.اضافة اعلان

البعوض يحمل عدوى حمى الضنك

وأرجع فارار السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما يخلق الظروف الملائمة لانتشار البعوض الذي يحمل العدوى.
وابتليت معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية بهذا المرض منذ فترة طويلة، ويتسبب في وفاة نحو 20 ألف شخص كل عام، وفق وكالة "رويترز".

4.2 مليون إصابة في أنحاء العالم.

وارتفعت معدلات الإصابة به بالفعل بمقدار ثمانية أمثال على مستوى العالم منذ عام 2000، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير المناخ وزيادة حركة السفر والتنقلات والتوسع الحضري.
ولا يتم تسجيل العديد من الحالات، لكن في عام 2022، تم تسجيل 4.2 مليون إصابة في أنحاء العالم.

مستويات عدوى شبه قياسية
وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن مستويات عدوى شبه قياسية متوقعة هذا العام.
وتشهد بنجلادش حاليًا أسوأ تفشي للمرض على الإطلاق مع وفاة أكثر من ألف شخص.
وقال اختصاصي الأمراض المعدية الذي انضم إلى منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي، جيريمي فارار، لرويترز "نحن بحاجة إلى المبادرة بالحديث أكثر بكثير عن حمى الضنك".
وأضاف "نحن بحاجة حقًا إلى إعداد الدول على كيفية التعامل مع الضغوط الإضافية التي ستتعرض لها.. في المستقبل في العديد والعديد من المدن الكبرى".
وأمضى فارار 18 عامًا في العمل في فيتنام في مجال الأمراض المدارية التي تشمل حمى الضنك.
وترأس لاحقًا جمعية ولكام تراست الخيرية العالمية في مجال الصحة، وقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن استجابتها لكوفيد-19 قبل انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي.

بيئة ملائمة لانتشار المرض
ورجح فارار أن "تنتشر" العدوى وتستوطن في مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا، كل المناطق التي تنتقل فيها العدوى بالفعل على نطاق محدود، لأن ظاهرة الاحتباس الحراري تجعل من مناطق جديدة بيئة ملائمة للبعوض الذي ينشر المرض.
وحذر من أن ذلك سيشكل ضغطًا كبيرًا على أنظمة المستشفيات في العديد من البلدان.

ما هي حمى الضنك؟
حمى الضنك هي عدوى فيروسية وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل للعدوى
وما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنويًا.
وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
ومعظم الأشخاص الذين يصابون بحمى الضنك لا تظهر عليهم أعراض، مما يعني أن معدلات الإصابة يعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام المسجلة.
والمصابون بالمرض يعانون من الحمى وتشنجات العضلات وآلام شديدة في المفاصل حتى أنها تُعرف باسم "حمى تكسير العظام".
على الرغم من أن الكثير من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تسبب إلا اعتلالات خفيفة، فإن الفيروس يمكن أن يسبب أحيانًا حالات أكثر وخامة، وحتى الموت.
وفي الحالات الشديدة التي تقل عن واحد بالمئة قد تكون قاتلة.
ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك رغم أن هناك لقاحا لها.

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