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دراسة توضح العلاقة بين السكري وآلام أسفل الظهر

السكري
السكري
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كشفت دراسة حديثة عن طبيعة العلاقة بين مرض السكري والآلام التي قد يعاني منها البعض في أسفل الظهر.

السكري وآلام أسفل الظهراضافة اعلان

وتفصيلا، أوضح باحثون من جامعة كاليفورنيا، في دراسة حديثة، أن مرض السكري من النوع 2 يؤثر سلباً على الأقراص الفقرية التي تشكل العمود الفقري (الديسك)، إلى جانب المضاعفات الصحية العديدة التي يرتبط بها.
ووفق "مديكال نيوز توداي" سعت الدراسة الجديدة لتبين ما إذا كان السكري يؤثر على الأقراص الفقرية، بعدما وجدت دراسات سابقة أن السكري من النوع 2 يؤثر على العظام من عدة جوانب، بما في ذلك عظام العمود الفقري.
ومن خلال دراسة نماذج حيوانية، وجد الباحثون أن قدرة الضغط على ألياف الكولاجين القرصية أصبحت معرضة للخطر، ما تسبب في أن يصبح الكولاجين متصلباً وهشاً ويجعل من الصعب على الكولاجين التعامل مع الضغط كما هو الحال عندما يكون بصحة جيدة.

أهم نتائج الدراسة

ووفقا للدراسة، تفسر هذه النتيجة سبب معاناة مرضى السكري من النوع 2 من آلام مزمنة في الجسم، بما في ذلك آلام الظهر.
واستخدم الباحثون تقنية تجريبية تسمى تشتت الأشعة السينية ذات الزاوية الصغيرة السنكروترونية (SAXS) للبحث عن أي تغيير في سلوك الكولاجين القرصي على مقياس النانو.
ويعتبر هذا الكشف خطوة في طريق تطوير إجراءات علاجية لمشكلة الديسك، من خلال تصحيح تشوهات الكولاجين.
يذكر أن بعض الدراسات السابقة أظهرت أن مرضى السكري لديهم خطر متزايد بنسبة 35% للإصابة بآلام أسفل الظهر، وزيادة خطر الإصابة بألم في الرقبة بنسبة 24% مقارنة بمن لا يعانون من المرض.

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