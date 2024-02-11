تفاصيل اختبار يساعدك على اكتشاف مرض السكري

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من المشاكل الشائعة التي قد يعاني منها مرضى السكري، هو عدم اكتشافهم لعلامات المرض منذ البداية، مما يؤدي إلى اكتشافه متأخرًا.

لكن إجراء اختبار بسيط يمكن أن يساعد في الكشف عما إذا كنت تعاني من مرض السكري.

وأبرزت صحيفة "إكسبريس"، مجموعة من التساؤلات، يبحث كل منها في علامة مختلفة للسكر في الدم، بناءً على الإجابات، ويقدم نصيحة بشأن ما إذا كان الشخص يريد طلب المساعدة الطبية أم لا.





1. هل لديك مشكلة مع وزنك؟



يتضمن الاختبار، أسئلة عن الوزن، ويحاول استنتاج ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من فقدان الوزن غير المبرر.في حين أن معظم الناس يربطون مرض السكري بزيادة الوزن، فإن فقدان الوزن بشكل غير متوقع يمكن أن يكون أيضًا علامة تحذير.





2. هل تشعر بالعطش، أو وجدت نفسك تشرب أكثر من المعتاد في الأسابيع أو الأشهر الأخيرة؟



3. هل تتبول أكثر من المعتاد؟



4. هل تعاني من التعب أو الإرهاق المفرط؟



من الأعراض الرئيسية الأخرى لمرض السكري هو العطش المفرط الذي يستمر حتى بعد الشرب. وقد يكون ظهور العطش الزائد تدريجيًا لدرجة أن الشخص لا يلاحظه.عند الاستفسار عن أحد الأعراض المهمة الأخرى لارتفاع السكر في الدم، فإن هذا السؤال بنعم أو لا يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد ما إذا كنت تعاني من مرض السكري.التبول المتكرر هو أحد أعراض مرض السكري، لكنه لا يعاني الجميع من نفس الأعراض.بطء الدورة الدموية في مرض السكري يمكن أن يعني أن جسمك لا يوصل كمية كافية من الأكسجين إلى الخلايا، مما يجعلك تشعر بمزيد من التعب.ومع ذلك، فإن الشعور بالتعب يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من المشاكل الصحية الأخرى .

5-تغييرات في الرؤية



6-وخز أو إحساس بالدبابيس والإبر في اليدين أو القدمين؟



7-هل لاحظت أن الجروح والخدوش تستغرق وقتًا أطول للشفاء من المعتاد؟



يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في الرؤية؛ ومع ذلك، قد يكون اعتلال الشبكية السكري في مرحلة مبكرة بدون أعراض. إذا كنت تعاني من أعراض أخرى لمرض السكري، فمن المهم التحدث إلى طبيبك العام.إذا حصلت على زيادة مفاجئة في "الأجسام العائمة"، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية العاجلة لأن هناك أسبابًا محتملة أخرى قد تهدد بصرك إذا لم يتم علاجها.يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى الشعور بالوخز في اليدين والقدمين نتيجة التهاب الأوعية الدموية.ومع ذلك، يمكن أن تستغرق هذه الأعراض عدة سنوات لتبدأ بعد الإصابة بمرض السكري. يعد عدم وجود هذا العرض علامة جيدة – ولكنها ليست قاطعة في حد ذاتها.مستويات الجلوكوز في مجرى الدم الناجمة عن مرض السكري قد تسبب ضعف الدورة الدموية، وإبطاء الشفاء. ومع ذلك، فإن أولئك الذين أصيبوا للتو بمرض السكري قد لا يعانون من هذه الأعراض بعد.

8- هل تعاني من الدوخة؟

قد تكون الدوخة المتكررة من علامات الإصابة بمرض السكري.

في حين أن الاختبار الوحيد الحاسم لمرض السكري هو فحص الدم، إلا أن الأسئلة يمكن أن تعطيك إشارة إلى ما إذا كنت تريد طلب مساعدة عاجلة، أو التحدث إلى طبيبك حول هذه الأعراض.



لذا، إذا كنت تشك في أنك مصاب بمرض السكري أو قد تصاب به، فمن المهم إجراء فحص طبي في أقرب وقت ممكن.



