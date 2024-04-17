الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احرص على تناولها.. فيتامينات يفتقر لها الجسم في موسم الربيع

فيتامين د
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يحتاج الجسم لفيتامينات بعينها في كل موسم من مواسم السنة، والتي تتناسب طبيعة الجسم في كل فترة بعينها، لذلك من الضروري إدراجها في النظام الغذائي خلال هذا الموسم.اضافة اعلان

فيتامينات يحتاجها الجسم في الربيع:

أخصائية التغذية الروسية مارغريتا كورولوفا قالت إنه جسم الإنسان في موسم الربيع يفتقر إلى فيتامينات" C وA وE ".
وأوضحت أنه يجب أن تتوفر لدى كل شخص دائما المكملات النشطة بيولوجيا التي تضاف إلى النظام الغذائي الذي يعتمد على المنتجات الطبيعية.
وأضافت أنه حتى الخضروات والفواكه التي تم حصادها في موسم الصيف لا تحتوي تركيبتها على الكميات اللازمة من المكونات الغذائية والفيتامينات والمعادن بسبب تطوير تكنولوجيات الزراعة الصناعية.
وتابعت أخصائية التغذية الروسية:" لذلك يجب أن يكون لدينا مجموعة الفيتامينات والمعادن الخاصة بنا في نظامنا الغذائي، والتي يصفها الطبيب بالطبع، وغالبا ما يفتقر جسم الإنسان إلى فيتامين C، ولا يوجد فيه ما يكفي من فيتاميني A وE ".
وأشارت إلى أن فيتاميني A وE ضروريان للحفاظ على الأجسام المضادة، ويعملان أيضا بمثابة "غطاء دهني" لجميع خلايا الجسم.
أيضا نبهت أن الميكروبيوم، بصفته نوع من البكتيريا المفيدة، تحدد بنسبة 80٪ حالة وظيفة حماية جسم الإنسان، لذلك يجب تزويده بمنتجات صحية وطبيعية من أجل الحفاظ على الأداء العالي والوقاية من الأمراض.
كما أنه يجب الخروج إلى الهواء الطلق أكثر، والحصول على بعض أشعة الشمس، وممارسة الرياضة البدنية.

اقرأ أيضا

لمن لا يستطيع التخلص منها.. أفضل حل للتعامل مع "العادات السيئة"

تسبب الوفاة.. العلماء يكتشفون بكتيريا "مصاصة الدماء"

ملعقة واحدة من زيت الزيتون يوميًا تحميك من أمراض مميتة

هل المضاد الحيوي يعالج السعال والعدوى البكتيرية؟

هل الدجاج النيئ يحتاج للغسل قبل الطهي؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طفل 8:24 م الإثنين، 15 أبريل 2024

وصلت 800% .. أرقام صادمة عن انتشار وباء بين الأطفال في دولة عربية

عسر الهضم في رمضان 1:00 ص الأحد، 14 أبريل 2024

عاجل.. 5 نصائح مهمة لتجنب عسر الهضم بعد رمضان

الدكتور خالد النمر 1:19 ص الخميس، 11 أبريل 2024

تنبيه مهم لأصحاب هذه الفصيلة: أكثر عُرضة للإصابة بـ"الضغط"

منظمة الصحة العالمية 3:32 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

الصحة العالمية: هذا المرض يقتل 3500 شخص يوميا