احرص على تناولها.. فيتامينات يفتقر لها الجسم في موسم الربيع

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يحتاج الجسم لفيتامينات بعينها في كل موسم من مواسم السنة، والتي تتناسب طبيعة الجسم في كل فترة بعينها، لذلك من الضروري إدراجها في النظام الغذائي خلال هذا الموسم.



فيتامينات يحتاجها الجسم في الربيع:



أخصائية التغذية الروسية مارغريتا كورولوفا قالت إنه جسم الإنسان في موسم الربيع يفتقر إلى فيتامينات" C وA وE ".وأوضحت أنه يجب أن تتوفر لدى كل شخص دائما المكملات النشطة بيولوجيا التي تضاف إلى النظام الغذائي الذي يعتمد على المنتجات الطبيعية.وأضافت أنه حتى الخضروات والفواكه التي تم حصادها في موسم الصيف لا تحتوي تركيبتها على الكميات اللازمة من المكونات الغذائية والفيتامينات والمعادن بسبب تطوير تكنولوجيات الزراعة الصناعية.وتابعت أخصائية التغذية الروسية:" لذلك يجب أن يكون لدينا مجموعة الفيتامينات والمعادن الخاصة بنا في نظامنا الغذائي، والتي يصفها الطبيب بالطبع، وغالبا ما يفتقر جسم الإنسان إلى فيتامين C، ولا يوجد فيه ما يكفي من فيتاميني A وE ".وأشارت إلى أن فيتاميني A وE ضروريان للحفاظ على الأجسام المضادة، ويعملان أيضا بمثابة "غطاء دهني" لجميع خلايا الجسم.أيضا نبهت أن الميكروبيوم، بصفته نوع من البكتيريا المفيدة، تحدد بنسبة 80٪ حالة وظيفة حماية جسم الإنسان، لذلك يجب تزويده بمنتجات صحية وطبيعية من أجل الحفاظ على الأداء العالي والوقاية من الأمراض.كما أنه يجب الخروج إلى الهواء الطلق أكثر، والحصول على بعض أشعة الشمس، وممارسة الرياضة البدنية.