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وصلت 800% .. أرقام صادمة عن انتشار وباء بين الأطفال في دولة عربية

طفل
أرشيفية
أ أ
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تجري وزارة الصحة العراقية أكبر عملية تلقيح شاملة ضد مرض الحصبة، والتي ستشمل نحو 7 ملايين طفل في المدارس.

انتشار الحصبة في العراق:اضافة اعلان

يأتي هذا بعد تصاعد الإصابات بهذا المرض خلال العامين الماضيين، حيث لا توفر وزارة الصحة أرقامًا معلنة تبين حجم الانتشار.
وأوضحت صحيفة"السومرية نيوز" أنها تمكنت من التوصل إلى أرقام وبيانات منظمة الصحة العالمية لمعرفة حجم انتشار الحصبة في البلاد.

بيانات عن الحصبة:

وبحسب الصحيفة فقد أظهرت البيانات، تصاعد العراق في مراتب أعلى الدول انتشارًا لمرض الحصبة خلال الأشهر الأخيرة، واستنادا إلى الإصابات المسجلة آخر 12 شهرًا ، جاء العراق في المرتبة السادسة بمعدل انتشار الحصبة.
وأوضحت أنه خلال آخر ستة أشهر، جاء العراق بالمرتبة الثالثة، الثالثة كثالث أكبر بلد بمعدل تسجيل إصابات بالحصبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وجاءت مرتبته بعد كل من كازاخستان "أكثر من 27 الف حالة"،  وأذربيجان "أكثر من 26 ألف حالة"، والعراق "أكثر من 20 ألف و400 حالة إصابة".
وسجل العراق في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي أكثر من 20 ألف إصابة بالحصبة، مقارنة بأكثر من 9 آلاف إصابة فقط تم تسجيلها طوال العام الماضي في 2023.
وكشفت الأرقام أن الإصابات خلال العام الحالي بلغت أكثر من 6.6 ألف إصابة شهريًا، مقابل 750 إصابة شهريًا للعام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن معدل انتشار الإصابات خلال العام الحالي ارتفع أكثر من 800%، كمعدل العام الماضي.

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