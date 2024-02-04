أسباب إصابة النساء بـ"أمراض المناعة الذاتية" أكثر من الرجال

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اكتشف فريق دولي بقيادة علماء في جامعة ستانفورد، تفسيرًا محتملاً للغموض البيولوجي الذي دام لعقود من الزمن، حول أسباب معاناة النساء من "أمراض المناعة الذاتية"، أكثر بكثير من الرجال. اضافة اعلان





إصابة 80% من النساء بأمراض المناعة الذاتية



"Xist" الجزء المسؤول عن إصابة النساء بالأمراض المناعية



تعطيل أحد كروموسومات "x" لدى النساء



توليد جزيئات غريبة مرتبطة بالعديد من الأمراض



عشر مرضى الذئبة من الرجال



ويصاب حوالي 80 من النساء بالمئة بأمراض المناعة الذاتية، وهي مجموعة تضم أكثر من 100 مرض تثقل كاهل 50 مليون أمريكي، وفقًا لـ"جمعية المناعة الذاتية".وتضم أمراض المناعة الذاتية "الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي"، وتتلاعب هذه الأمراض بجهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الأنسجة السليمة.والجهاز المناعي، هو جهاز الدفاع في الجسم، ويساعد على الوقاية من الأمراض والعدوى، حيث يقوم عادةً بمهاجمة البكتيريا والفيروسات وخلايا السرطان التي تغزو الجسم.وقدم الباحثون دليلاً جديدًا على أن جزيئًا يسمى "Xist" ويوجد فقط في النساء، هو السبب الرئيس في الإصابة بهذه الأمراض.وقال الباحثون إن الفهم الأفضل لهذا الجزيء يمكن أن يؤدي إلى اختبارات جديدة تكتشف أمراض المناعة الذاتية في وقت أقرب، واكتشاف علاجات جديدة وأكثر فعالية.وتمتلك النساء عادةً اثنين من كروموسومات "X"، بينما يمتلك الرجال عادةً كروموسومات "X وY".ويلعب "Xist" دورًا حاسمًا من خلال تعطيل أحد كروموسومات "X" لدى النساء، مما يؤدي إلى تجنب ما يمكن أن يكون فرطًا كارثيًا في إنتاج البروتينات.ووجد فريق البحث أنه في هذه العملية، يقوم "Xist" أيضًا بتوليد مجمعات جزيئية غريبة مرتبطة بالعديد من أمراض المناعة الذاتية.واكتشاف الدور الذي يلعبه جزيء "Xist" لا يفسر كيفية إصابة الرجال بهذه الأمراض، أو سبب ارتفاع معدل الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض السكري من النوع الأول، بين الرجالوقال ديفيد كارب، رئيس قسم الأمراض الروماتيزمية في مركز UT Southwestern الطبي في دالاس: "من الواضح أنه يجب أن يكون هناك المزيد، لأن عُشر مرضى الذئبة هم من الرجال".وثبت منذ فترة طويلة صعوبة معالجة أمراض المناعة الذاتية، فلا يوجد علاج لمعظمها، والعديد من هذه الأمراض مزمنة.