ميزة لا مثيل لها في هاتف سامسونج جالاكسي

أ أ

توفّر شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا في هاتف ذكي جديد تطرحه سنة 2024 أداة ترجمة فورية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن ناطق للمجموعة. اضافة اعلان



وأوضح المصدر نفسه أن هذه الوظيفة ستكون متاحة في النسخة المقبلة التي تصدر في مطلع السنة المقبلة من "سامسونج جالاكسي"، أبرز طراز من الهواتف الذكية التي تُنتجها الشركة.





ترجمة كلام بالصوت أو نص مكتوب



المحادثات آمنة



سامسونج جوس



أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم



وأشار إلى أن الأداة الجديدة ستتيح "ترجمة كلام بالصوت أو نص مكتوب في الوقت الفعلي خلال الاتصال"، لكنه لم يحدد عدد اللغات التي ستكون متاحة.وبفضل "الذكاء الاصطناعي المدمج" في الجهاز المستقبلي، ستكون الأداة نشطة حتى لو كان أحد المشاركين لا يستخدم طراز "سامسونج".وأكدت "سامسونج" في بيان أن التحدث إلى شخص بلغة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي سيكون "ببساطة مثل تشغيل الترجمة" في مسلسل، مؤكدة أن المحادثات الخاصة ستظل آمنة في الهواتف الذكية.ويأتي هذا الإعلان في موازاة توفير المجموعة أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "سامسونج جوس" Gauss القادرة على إنتاج مواد لغوية ورموز وصور، وتستخدمها الشركة راهنًا.وأوضحت "سامسونج" أن هذه الأداة ستُدمج في المستقبل القريب في مجموعة واسعة من منتجاتها، لم تُحددها ولم تُشر إلى تاريخ محدد لدمجة الأداة بها.وتُعَدّ الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، إذ بلغت حصتها خمس إجمالي المبيعات في السوق بين يوليو وسبتمبر، متقدمة على شركة أبل (16 في المئة)، بحسب موقع "كاونتربوينت" المتخصص.