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لا تتوقعها.. فائدة صحية مهمة لاستخدام الإنترنت

استخدام الإنترنت
فائدة لا تعرفها لاستخدام الإنترنت
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أثبتت دراسة طبية أن الاستخدام المنتظم للإنترنت يمكن أن يقلل خطر التعرض للإصابة بالخرف بين كبار السن، على خلاف ما هو شائع أن استخدام الإنترنت له الكثير من الأضرار.اضافة اعلان

دراسة 20 ألف حالة مصابة بالخرف

ووفق الدراسة، التي نشرت في موقع مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، فقد تتبع باحثون في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك، بيانات نحو 20 ألف شخص غير مصابين بالخرف، تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا لمدة تصل إلى 17 عامًا.
وفي كل عامين، خلال تلك الفترة، سأل القائمون على الدراسة الاستقصائية المشاركين عن مدى استخدامهم للإنترنت بانتظام وقال 65% إنهم يفعلون ذلك.

فائدة مهمة للإنترنت

وتبين من النتائج المنشورة أن الاستخدام المنتظم للإنترنت مرتبط بحوالي نصف خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالاستخدام غير المنتظم.
وكان أدنى خطر بين البالغين الذين استخدموا الإنترنت ساعة إلى ساعتين يوميًا.
وارتبط الاستخدام المنتظم للإنترنت لفترات أطول بتأخر الضعف الإدراكي، لكن الدراسة أكدت الحاجة إلى مزيد من الدراسات عن الآثار الضارة المحتملة للاستخدام المفرط للإنترنت.

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