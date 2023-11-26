بسبب خطر الحريق.. شركة عملاقة تسحب بنوك الطاقة من الحاسوب "يو.إس.بي.سي"

سبب سحب بنوك الطاقة اضافة اعلان



قوة إعادة الشحن



أعلنت عملاق صناعة الهواتف والحواسيب الصينية شركة "لينوفو"، سحب بنوك الطاقة من الحاسوب المحمول "يو.إس.بي.سي"، بسبب مخاطر اندلاع حريق.وتفصيلا، ذكرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن شركة الكمبيوتر الصينية لينوفو غروب، ستسحب من السوق بنوك الطاقة "باور بنك" للكمبيوتر المحمول "يو.إس.بي-سي"، بسبب خطر نشوب حريق.ووفقا للشركة، يشمل الاستدعاء بنك الطاقة للكمبيوتر المحمول "لينوفو يو.إس.بي"، و"لينوفو يو.إس.بي.سي" مع رقم الطراز "بي.بي.إل.جي.2.دبليو".ويحتوي بنك الطاقة على بطارية ليثيوم أيون، قابلة لإعادة الشحن بسعة 20 ألف مللي أمبير، لشحن الكمبيوترات، والهواتف المحمولة وأجهزة أخرى، في غياب تومخرج كهربائي.وبنك الطاقة أسود اللون ويبلغ قياسه حوالي 18 سنتيمتراً، في 7.5 سنتيمتر.