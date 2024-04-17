من الجوف للباحة.. حملات أمنية مكثفة لمكافحة المخدرات وملاحقة المهربين

أ أ
استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط 8 مخالفين لتهريبهم كيلوجرامًا من القات ففي
منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 8
مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم
والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص بمنطقة الجوف لترويجه مواد مخدرةوفي
منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف
لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القاتكما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
مخالف لترويجه مادة الحشيش وفي
الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من
الحنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض
على مواطن لنقله في مركبته مُخالفيْنفي
الوقت نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على
مواطن لنقله في مركبته مُخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى
إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم
نقلهما إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.