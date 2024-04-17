من الجوف للباحة.. حملات أمنية مكثفة لمكافحة المخدرات وملاحقة المهربين

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 8 مخالفين لتهريبهم كيلوجرامًا من القات



ففي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





ضبط شخص بمنطقة الجوف لترويجه مواد مخدرة



إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط مخالف لترويجه مادة الحشيش



القبض على مواطن لنقله في مركبته مُخالفيْن



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

