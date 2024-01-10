يزيل العوائق الداخلية والخارجية.. دعاء جامع لا ينبغي أن يفوت المسلم

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أعظم الأدعية الجامعة لمعاني الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.





دعاء جامع لا ينبغي للمؤمن أن يفوته اضافة اعلان



دعاء القنوت في صلاة الفجر:



وقال الشيخ الخثلان: "إن هذا الدعاء (اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري)، يعد من أعظم الأدعية لأنك إن قلت رب اشرح لي صدري، فإنك بذلك قد سألت الله أن يزيل عنك العوائق الداخلية، وإن قلت ويسر لي أمري، فقد سألت الله تعالى أن يزيل عنك العوائق الخارجية، فينبغي أن يدعو به المسلم".من ناحية أخرى أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال من شخص سأل فيه عن مشروعية دعاء القنوت في صلاة الفجر ومدى صحته؟وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" ما صحة القول بسنية القنوت في صلاة الفجر كل يوم، ومتى يُشرع فعله؟" .وأجاب بالقول : " دعاء القنوت لا يكون في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، ولكن يشرع في نهاية الصلاة عند النوازل".وأوضح الشيخ الفوزان أنه يشرع في صلاة الفجر وغيرها إذا كان الدعاء لنازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، حيث دعا على أُناس من المشركين، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأناس من المستضعفين من المسلمين أن يخلصهم الله.