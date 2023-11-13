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مواطن نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. ومفاجأة غير متوقعة كانت في انتطاره

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خيمة
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في واقعة غريبة بالجوف، والتي وثقها مقطع فيديو على منصة "إكس" أظهر ذئبا أمام خيمة نصبها مواطن والذي خرج في رحلة برية.

ذئب في الجوف:اضافة اعلان


وكان شخص قد تفاجأ بوجود ذئب أثناء توثيقه مقطع فيديو للأجواء الطبيعية في رحلة برية بالجوف.

ويظهر الفيديو شخصا يجلس داخل خيمة وبجواره سيارة، ويصور الطعام والمشروبات، كما وثق لقطات للأماكن والأجواء الطبيعية حوله.
كما يظهر الفيديو ذئبا يقف على مكان مرتفع على مسافة تبعد عن مكان ملتقط الفيديو.


ذئب يتجول في مستوصف:


كما وثق مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص مشهدا غير متوقع يظهر تواجد ذئب داخل مستوصف الوفرة في الكويت.


وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على  مواقع التواصل الاجتماعي، الذئب وهو يتجول داخل المستوصف بكل أريحية.

وعلق ملتقط الفيديو قائلا: " ذئب داخل مستوصف الوفرة، انتبهوا توني مصوره".

وأضاف مصور الفيديو: " ذئب ذئب لا أحد ينزل، لا أحد يطلع من هنا ، سكروا.. أحد يبلغ الإدارة"، بحسب قوله.


قط وذئب وجها لوجه:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.

وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.


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