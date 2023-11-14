منها الفانيليا والقرنفل.. 7 حيل فعّالة للتخلص من ذباب الشتاء

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الذباب قد يكون مزعجًا في فصل الشتاء، ولكن هناك بعض
الحيل الفعالة التي يمكنك تجربتها للتخلص منه. إليك بعض الأفكار بحسب ما نشره موقع
"هيلثي":
حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاءقم بتثبيت الشباك الحشرية على النوافذ والأبواب لمنع
دخول الذباب إلى المنزل. تأكد من أن الشبكة متينة وخالية من الثقوب الصغيرة.
الشباك الحشرية
الأعشاب الطبيعية المنعشةيمكن وضع بعض الأعشاب الطبيعية المنعشة في المناطق
التي يمكن أن يكون الذباب موجودًا فيها، مثل القرنفل والنعناع والنعناع البري.
يعتبر رائحتها غير مرغوبة بالنسبة للذباب ويمكن أن تبعدها.
الفخ للذبابيمكنك صنع فخ بسيط للذباب باستخدام زجاجة بلاستيكية
فارغة.
قم بقص الزجاجة إلى نصفين، ضع قطعة من الفاكهة الفاسدة أو السكر المذاب في الماء داخل الزجاجة، ثم ضع النصف العلوي من الزجاجة مقلوبًا داخل النصف السفلي.
يجذب الذباب إلى رائحة الطعام ويدخل الزجاجة، وبمجرد دخوله لن يتمكن من الخروج.