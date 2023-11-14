الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها الفانيليا والقرنفل.. 7 حيل فعّالة للتخلص من ذباب الشتاء

الذباب
لم تعد الطرق التقليدية فعالة في التخلص من الذباب
أ أ

الذباب قد يكون مزعجًا في فصل الشتاء، ولكن هناك بعض الحيل الفعالة التي يمكنك تجربتها للتخلص منه. إليك بعض الأفكار بحسب ما نشره موقع "هيلثي":اضافة اعلان

حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء
الشباك الحشرية

قم بتثبيت الشباك الحشرية على النوافذ والأبواب لمنع دخول الذباب إلى المنزل. تأكد من أن الشبكة متينة وخالية من الثقوب الصغيرة.

الأعشاب الطبيعية المنعشة

يمكن وضع بعض الأعشاب الطبيعية المنعشة في المناطق التي يمكن أن يكون الذباب موجودًا فيها، مثل القرنفل والنعناع والنعناع البري. يعتبر رائحتها غير مرغوبة بالنسبة للذباب ويمكن أن تبعدها.

الفخ للذباب

يمكنك صنع فخ بسيط للذباب باستخدام زجاجة بلاستيكية فارغة.
قم بقص الزجاجة إلى نصفين، ضع قطعة من الفاكهة الفاسدة أو السكر المذاب في الماء داخل الزجاجة، ثم ضع النصف العلوي من الزجاجة مقلوبًا داخل النصف السفلي.
يجذب الذباب إلى رائحة الطعام ويدخل الزجاجة، وبمجرد دخوله لن يتمكن من الخروج.

استخدام الفانيليا

يعتقد أن رائحة الفانيليا تبعد الذباب، يمكنك وضع بضع قطرات من خلاصة الفانيليا على قطعة قماش وتعليقها في المناطق التي يتواجد فيها الذباب.

تنظيف المنزل

حافظ على نظافة المنزل وتنظيفه بانتظام. قم بإزالة الفضلات والبقايا الغذائية والمواد العضوية الأخرى التي يمكن أن تجذب الذباب.

الحماية من الرائحة

تجنب استخدام العطور القوية أو المنتجات ذات الروائح الطيبة في المناطق التي يتواجد فيها الذباب. قد تجذب هذه الروائح الذباب إلى المنزل.

الأتربة والرطوبة

حافظ على نظافة المنزل وجفافه بشكل جيد. الذباب يفضل الأماكن الرطبة والمتسخة، لذا قم بإزالة الأتربة وجفف المناطق الرطبة بشكل جيد.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-13 at 10.51.05 PM
11:56 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

6 علامات تشير إلى حاجتك لرعاية نفسية فورية

ا
11:38 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"دفاية البطن".. ألذ مرقوق في حائل (فيديو)

صالح الفوزان
10:42 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

ما حكم استخدام ألعاب الأطفال في المنازل التي على هيئة الحيوانات؟

زراعة النخيل
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

فوائد مذهلة لمخلفات أشجار النخيل.. ماذا عن النوى؟

اقرأ أيضا

نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. وذئب كان في انتطاره (فيديو)

إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد فماذا يفعل المأموم ؟ "الخثلان" يوضح

7 أسرار ذكية.. كيف تدير علاقتك مع مديرك بنجاح؟

4 نصائح ذهبية لضمان "النوم الهادئ"

"تناولها باستمرار".. أطعمة مفيدة جدا لصحة أسنانك

كلمات البحث

اقرأ أيضا

حادث
8:57 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

مشهد يفوق الوصف.. فيديو متداول لحادث غريب بالرياض

غراب
5:40 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"قدّر فهدى".. فيديو يوثق حيلة ذكية لغراب وكيف أنقذ نفسه من العطش؟

الدكتور سعد الخثلان
8:38 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تفوتني الصلاة رغم حرصي عليها فماذا أفعل؟ "الخثلان" يُجيب

WhatsApp Image 2023-11-12 at 1.48.56 AM
2:55 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

فوائد لن تصدقها عن "البرقوق".. وحالة واحدة يصبح فيها خطراً على الصحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

واتساب 2
4:06 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف

مواقيت الصلاة
2:12 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

حساب مواطن
1:01 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

الاحوال المدنية
12:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

حساب المواطن
11:03 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

أهم 10
10:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول