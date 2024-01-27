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مشهد مروع لسقوط نطاطية أطفال بطريق عام في دولة خليجية

لعبة أطفال
لعبة أطفال
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وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام كويتية، مشهدا مروعا لسقوط "نطاطية أطفال" بطريق عام .

سقوط نطاطية أطفال:


وبحسب ما نشرته صحيفة"المجلس" الكويتية، فقد نجا أطفال من الموت في أحد شوارع الكويت بعدما طارت بهم لعبة "النطاطية" قبل أن يجدوا أنفسهم في الشارع.اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على حساب الصحيفة في منصة "إكس"، نطاطية تطير في الهواء وتسقط على الأرض بأحد الشوارع.

كما وثق النطاطية وهي تتدحرج وسط طريق عام مما تسببت في توقف حركة المركبات، حيث ظهر طفل يقطع الطريق ويركض بعد سقوطه.


نجاة طفل من الموت:


وفي سياق آخر انتشر في وقت سابق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوى على حادث كاد أن يُودي بحياة طالب أمام إحدى المدارس.

وجاء في الفيديو سيارة تتحرك ببطء إمام إحدى المدارس، وعلى جانبها الأيسر رصيف يلعب عليه عدد من الأطفال، وإذا بأحدهم يدفع بالآخر أمام عجلات السيارة.

وصاحب المشهد صرخات من مصور الفيديو الذي لم يجد غيرها للتعبير عن الموقف الذي يشاهده، دون أن يسعفه الوقت للتدخل وإنقاذ الطفل.

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