مشهد مروع لسقوط نطاطية أطفال بطريق عام في دولة خليجية

سقوط نطاطية أطفال:

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فيديو / نجاة أطفال من الموت في أحد شوارع الكويت بعدما طارت بهم لعبة «النطاطية» قبل أن يجدوا أنفسهم في الشارع ! pic.twitter.com/osZ1HzRJqE — المجلس (@Almajlliss) January 26, 2024

نجاة طفل من الموت:

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام كويتية، مشهدا مروعا لسقوط "نطاطية أطفال" بطريق عام .وبحسب ما نشرته صحيفة"المجلس" الكويتية، فقد نجا أطفال من الموت في أحد شوارع الكويت بعدما طارت بهم لعبة "النطاطية" قبل أن يجدوا أنفسهم في الشارع.ويظهر مقطع الفيديو المتداول على حساب الصحيفة في منصة "إكس"، نطاطية تطير في الهواء وتسقط على الأرض بأحد الشوارع.كما وثق النطاطية وهي تتدحرج وسط طريق عام مما تسببت في توقف حركة المركبات، حيث ظهر طفل يقطع الطريق ويركض بعد سقوطه.وفي سياق آخر انتشر في وقت سابق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوى على حادث كاد أن يُودي بحياة طالب أمام إحدى المدارس.وجاء في الفيديو سيارة تتحرك ببطء إمام إحدى المدارس، وعلى جانبها الأيسر رصيف يلعب عليه عدد من الأطفال، وإذا بأحدهم يدفع بالآخر أمام عجلات السيارة.وصاحب المشهد صرخات من مصور الفيديو الذي لم يجد غيرها للتعبير عن الموقف الذي يشاهده، دون أن يسعفه الوقت للتدخل وإنقاذ الطفل.