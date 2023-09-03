مؤشر الأسهم يتراجع ويغلق عند 11455 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.





الصقر للتأمين وتبوك الزراعة الأكثر ارتفاعاً



الباحة وأرامكو الأكثر نشاطاً بالكمية



وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات سيرا، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا ، والأكثر انخفاضا مابين 10.00% و3.45% .وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والغاز، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية.واحتلت أسهم شركات الغاز، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك، والأهلي قائمة الأكثر نشاطًا في القيمة.أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة.وبلغت قيمة تداولات السوق الموازية 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.