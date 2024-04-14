الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

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لهذا السبب.. احذر تداول مقاطع السخرية عن شهر شوال (فيديو)

الاكتئاب
الاكتئاب
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حذر المختص في العلاج النفسي، نواف الجامع، من تداول مقاطع السخرية عن شهر شوال، قائلاً إنها قد تؤثر على النفسية وتكون سببًا في الاكتئاب.اضافة اعلان
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "لو قلت لشخص أنت زعلان ودائم كئيب سيبدأ في تلك الحالة بالتشكيك في نفسه، ويُحدّث نفسه بهذا الشيء".

مقاطع السخرية تؤثر على نفسية الشخص

وأوضح أن هذه المقاطع تؤثر بشدة على نفسية الشخص، وبخاصة وأنه يمضي وقتًا طويلاً في النوم، ولا يوجد نشاط يقوم به، "فينتقل من مرحلة الراحة إلى منطقة أخرى هي العمل".
لكن المختص في العلاج النفسي نصح بأنه لابد أن "تكون هناك نظرات إيجابية للأيام والحث على العمل والجد والاجتهاد".

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