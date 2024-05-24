الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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أكثروا منها يوم الجمعة.. "العثيمين" يوضح معنى الصلاة على النبي ﷺ

ابن عثيمين
الشيخ بن عثيمين
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كشف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

"العثيمين" يوضح معنى الصلاة على النبي ﷺاضافة اعلان

وأوضح في مقطع نادر على قناته في منصة "يوتيوب"، أن معنى الصلاة على النبي ﷺ هي أن يدعو العبد ربه أن يثني على نبيه محمد في الملأ الأعلى.
وأضاف أن الصلاة على النبي والثناء عليه يعني الرضا عنه صلى الله عليه وسلم، ومبينًا أن معنى آل محمد هم أتباعه علي دينه، لأن آل الشخص هم من يتبعوه.
وأشار إلى أن قول البعض أن آل النبي هم قرابته، لا يصح، مؤكدًا أن "آل محمد" هم أتباعه على دينه وملته من العرب والعجم.

 صيغة الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه يوم الجمعة لها أجر عظيم، وأن صيغتها كما روى ابن مسعود عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

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