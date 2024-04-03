قريباً على القنوات والإذاعات.. رئاسة شؤون الحرمين تعلن انتهاء تسجيل المصحف المرتل كاملا

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تسجيل المصحف المرتل باستوديو شؤون الحرمين:

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي انتهاء تسجيل المصحف المرتل كاملاً بصوت معالي رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.وأفاد فضيلة المشرف على شؤون الأئمة، والمؤذنين والتوجيه، والإرشاد والدروس العلمية، والحلقات القرآنية، الدكتور عبدالله الصولي، أن تسجيل المصحف المرتل تم في إستديو الرئاسة، مبيناً أنه سيتم بثه ونشره قريباً على القنوات والإذاعات ومواقع التواصل.وأوضح فضيلته أن برنامج المصحف المرتل يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وبث هدايات هذا الدين للعالمين، من خلال التلاوات القرآنية الندية، التي تتعلق بها قلوب المسلمين؛ لما تمثله تلاوات أئمة الحرمين الشريفين من مكانة نفيسة في نفوسهم؛ لإمامتهم في بيت الله الحرام، ومسجد نبيه خصوصاً في شهر رمضان المبارك.وأضاف أن مشروع تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، يحظى بعناية واهتمام من رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، لما يمثله المشروع من تعلق بالقرآن العظيم، ونشر هداياته للعالمين.