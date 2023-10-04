الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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فوائد لن تصدقها عن"أكياس الشاي الفارغة"

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أكياس الشاي الفارغة
أ أ
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كشفت أبحاث حديثة عن فوائد لا تعد لـ "أكياس الشاي"، ناصحة بضرورة عدم التخلص منها والاعتماد عليها في الكثير من الأمور.

فوائد أكياس الشاي:اضافة اعلان


وتتعدد فوائد أكياس الشاي واستخداماته المتنوعة، إليك أبرز فوائد أكياس الشاي هذه بالتفصيل:

١- تغذي النباتات


قد يشكّل الشاي بالنسبة لك سمادًا عضويًا، ففي حال كانت الأكياس مصنوعة من الورق أو القماش الخفيف يمكنك استخدامه من أجل تسريع عملية تحلل المواد والأيض، كما أنها تشجّع البكتيريا الصديقة للنمو وتمنع الفطريات والأمراض النباتية، لذلك حافظ على أكياس الشاي المستخدمة المصنوعة من الورق، وأضفها إلى سماد نباتك.

٢- علاج حب الشّباب


يحتوي الكاتيكين (Catechins) الموجود في الشاي الأخضر على خصائص مضادّة للأكسدة، تساعد بالعمل على محاربة البكتيريا التي تسبب حبّ الشّباب، كل ما عليك فعله هو وضع كيس الشاي المستخدم على الجلد المصاب بحبّ الشّباب لمدة 5-10 دقائق، ثمّ اشطف الجلد بالماء البارد، وقم بذلك مرتين يوميًا وستلاحظ النتيجة.

٣- تقلل من علامات الشيخوخة


يغذّي الشاي الأخضر الجلد ويزيده مرونة وقدرة على التجدّد، لذا فهو يؤثّر جدًا على تأخير علامات شيخوخة الجلد كالترهّلات، وبقع الشيخوخة، والتجاعيد، والانحناءات الدقيقة بالجلد، ادمج محتويات كيسين مستخدمين من أكياس الشاي الأخضر بملعقتين من العسل، وعصير الليمون الطبيعي، ثم ادهن به منطقة الوجه والرقبة لمدة 5-10 دقائق، ثمّ اغسله بماء فاتر.


٤- فوائد أكياس الشّاي للشّعر


وضع أكياس الشاي الأسود والأخضر على فروة الرأس يساعد مضادات الأكسدة بتنظيف جذور شعرك وإفساح الطريق أمامه لينمو بغزارة وقوة أكبر.

٥-  حروق الشمس والحروق العادية

إنّ أكياس الشاي الأخضر تحتوي على عنصر العفص (Tannins) المخدر الذي يضع حدًا للألم والحكة، بالإضافة لكونه يحتوي على مستخلصات البوليفينول (Polyphenole) التي تساعد في تقليل عدد خلايا حروق الشمس لأنها تنعش الخلايا المسؤولة، وتجدد البشرة والنضارة.


٦- فطريات القدم

يعمل عنصر العفص المذكور في البنود السابقة إلى قتل الفطريات التي تتجمع على القدم، بينما الخصائص المضادة للأكسدة فقد تساعد على تخفيف تهيّج البشرة والحد من الحكة والألم.

وأما بالنسبة إلى طريقة استخدامه فهي وضع بعض أكياس الشاي المستخدمة في الثلاجة لمدة 20-30 دقيقة، ثم وضعها على أظافرك المصابة لمدة ربع ساعة، أعد الكرة 2-3 مرات يوميًا حتى ترى أنك تخطيت المرض تمامًا.

٧- القضاء على رائحة النفس الكريهة

اصنع غسول الفم الخاص بك من أكياس الشاي المستعمل لديك، فالشاي الأخضر بخصائصه المضادة للبكتيريا قادر على محاربة بكتيريا الفم التي تؤدي لروائحه الكريهة، وقادر على تخفيف الآلام في الفم أيضًا، فقط قم باستعمال محتويات 2-3 أكياس من الشاي، وضعه في الماء الساخن طيلة 10-15 دقيقة لينتج لديك شايًا خفيف الطعم، فقم بعدها بمزج بضعة قطرات من زيت الشاي ثم استخدم هذا المنتوج كغسول للفم مرتين لليوم.

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