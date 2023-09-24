ضبط تمساح في فمه بقايا جثمان امرأة بهذه الدولة

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أصيب سكان منطقة لارجو بولاية فلوريدا بحالة من الصدمة إثر مشاهدتهم لتمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، وفي فمه بقايا جثة بشرية، في قناة مائية. اضافة اعلان





تفاصيل الواقعة



التعرف على الضحية



وقال جاماركوس بولارد، أحد سكان المنطقة الذي أخبر السلطات بالحادثة، إنه رأى التمساح والجثة في الماء في شارع 134 بالمنطقة بعد ظهر الجمعة.وأضاف لشبكة "دبليو إف إل إي"، التابعة لشبكة "إن بي سي" الإخبارية: "رميت حجرًا على التمساح فقط لأرى ما إذا كان تمساحًا بالفعل، سحب جسده كما لو كان متمسكًا بالجزء السفلي من جذع الجثة، وانطلق حت الماء".وقال بولارد "المذهول" إنه بدأ تسجيل المشهد على هاتفه الخلوي واتصل بالسلطات.وذكر مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، أن التمساح قتل، كما تم انتشال بقايا جثة شخص بالغ.والسبت تم التعرف على الضحية، وهي سابرينا بيكهام البالغة من العمر 41 عاما، ويجري التحقيق في سبب وطريقة الوفاة.وتظهر وثائق أن الضحية وهي مشردة كان قد تم القبض عليها من قبل الشرطة المحلية في 14 يوليو الماضي بتهمة التعدي على الأراضي الرطبة، على بعد نحو كيلومتر فقط فقط من المكان الذي تم العثور عليها فيه ميتة.وبعد عدم الطعن في الجنحة، تم إطلاق سراحها في 8 سبتمبر وحُكم عليها بمبلغ 500 دولار.وتظهر سجلات الشرطى أن لدى الضحية تاريخًا من الخلافات مع الشرطة يعود تاريخها إلى عام 2014، بما فيها تهم متعددة بالتعدي على ممتلكات الغير.وسبب الحادث حالة من الذعر وسط سكان المنطقة، حيث قال أحدهم إن أبناءه يسيرون كثيرا بجوار القناة المائية التي عثر فيها على التمساح، ولفت آخر إلى أنه يسلك ذات الطريق إلى عمله يوميا.