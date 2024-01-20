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شباب في وجبة عشاء بالبر وظهور مفاجيء للذئاب .. ماذا حدث؟

ذئب
ذئب
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تداوله نشكاء على منصة "إكس" ، عددا من الذئاب تشارك في وجبة العشاء مع مجموعة من الشباب بالبر، وذلك بعد ظهورهم بشكل مفاجيء .

ذئاب مع شباب في وجبة عشاء:

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ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الذئاب وهي تقف بجوار مجموعة من الشباب، الذين كانوا يتناولون طعامهم في البر .

وفي الفيديو يظهر أحد الذئاب وهو يقدم على الطعام وتناوله وسط خوف الآخرين .

فيما ظهر صوت ملتقط الفيديو وهو يضحك مع أصدقائه قائلا :"اعطوه بيبسي يارجل".
فيما يحاول أيضا ترويض الذئب بالحديث بعبارات ترغبه في الإقبال على الطعام المعدّ في الوجبة وذلك وسط ضحكات بين الشباب بسبب الظهور المفاجيء للذئاب.


ذئب يتجول حول خيمة:



وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو أظهر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن بتوثيق ذئب يتجول حول خيمة في البر.

 وعلق المواطن حول تجول الذئب حول خيمته بالقول: " أهل المكاشيت انتبهوا من آخر الليل".

وأظهر الفيديو المتداول حينها، الذئب يسير بالقرب من الخيمة،وحاول الدخول دون جدوى.

وقد أثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "يخوف والله كيف باقي كاشتين المفروض يهجون"، فيما كتب مغرد: "هذولا ذئاب متربية ولهم راعي مو بريات".

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