خلال ساعات.. العالم يشاهد "حلقة النار" في السماء

أ أ

يتطلع سكان قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية إلى متابعة الكسوف الحلقي للشمس، أو ما يعرف بـ"حلقة النار" غدا السبت.

وستشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، إلى جانب ألاسكا، كسوفًا جزئيًا للشمس بدرجات متفاوتة.





حدث لن يتكرر قبل عام 2039



الكسوف الحلقي



اضافة اعلان

ويمثل هذا الحدث الفرصة الأخيرة لمشاهدة الكسوف الحلقي في الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039 (حتى ذلك الحين، ستقع ألاسكا فقط في مسار حدث 2039).ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن الكسوف الحلقي سيبدأ رحلته في الولايات المتحدة، من ساحل ولاية أوريجون إلى خليج تكساس. وبعد ذلك، سيواصل رحلته عبر المكسيك وأمريكا الوسطى، مرورا بجواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما.وفي أمريكا الجنوبية، ستمر الظاهرة عبر كولومبيا وشمال البرازيل قبل أن تنتهي في المحيط الأطلسي.وستكون الرؤية الواضحة دون عائق للشمس مثالية، ولكن حتى في ظل الظروف الملبدة بالغيوم، سيكون للكسوف الحلقي تأثير ملحوظ، حيث يلقي عتمة غير عادية خلال النهار.وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، يحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه لايغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة".ويجعل الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض هذه الظاهرة ممكنة، وفقًا لوكالة "ناسا".وخلال أوقات معينة عندما يكون القمر أقرب إلى أوجه، وهي أبعد نقطة في مداره، يبدو أصغر حجمًا على خلفية الشمس. وإذا تزامن الكسوف مع هذه الفترة، فإن النتيجة هي تأثير "حلقة النار".وعلى العكس من ذلك، عندما يكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض، ويحاذي الشمس تمامًا، يمكن أن يحدث كسوف كلي (مثل الكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في أبريل 2024).