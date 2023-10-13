الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خلال ساعات.. العالم يشاهد "حلقة النار" في السماء

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يتطلع سكان قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية إلى متابعة الكسوف الحلقي للشمس، أو ما يعرف بـ"حلقة النار" غدا السبت. 
وستشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، إلى جانب ألاسكا، كسوفًا جزئيًا للشمس بدرجات متفاوتة.

حدث لن يتكرر قبل عام 2039

ويمثل هذا الحدث الفرصة الأخيرة لمشاهدة الكسوف الحلقي في الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039 (حتى ذلك الحين، ستقع ألاسكا فقط في مسار حدث 2039).
ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن الكسوف الحلقي سيبدأ رحلته في الولايات المتحدة، من ساحل ولاية أوريجون إلى خليج تكساس. وبعد ذلك، سيواصل رحلته عبر المكسيك وأمريكا الوسطى، مرورا بجواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما.
وفي أمريكا الجنوبية، ستمر الظاهرة عبر كولومبيا وشمال البرازيل قبل أن تنتهي في المحيط الأطلسي.
وستكون الرؤية الواضحة دون عائق للشمس مثالية، ولكن حتى في ظل الظروف الملبدة بالغيوم، سيكون للكسوف الحلقي تأثير ملحوظ، حيث يلقي عتمة غير عادية خلال النهار. 

الكسوف الحلقي


وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، يحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه لايغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة".
ويجعل الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض هذه الظاهرة ممكنة، وفقًا لوكالة "ناسا". 
وخلال أوقات معينة عندما يكون القمر أقرب إلى أوجه، وهي أبعد نقطة في مداره، يبدو أصغر حجمًا على خلفية الشمس. وإذا تزامن الكسوف مع هذه الفترة، فإن النتيجة هي تأثير "حلقة النار".
وعلى العكس من ذلك، عندما يكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض، ويحاذي الشمس تمامًا، يمكن أن يحدث كسوف كلي (مثل الكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في أبريل 2024).

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

كهرباء - الطفل
10:16 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. ماذا تفعل إذا تعرض طفلك لصعقة كهربائية؟

الدكتور سعد الخثلان
6:31 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

هل هناك حد لكثرة الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة؟ "الخثلان" يُجيب

نواف زيلع
4:16 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

قصة نجاح ملهمة.. طالب يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة (فيديو)

خطيب الجمعة المسجد النبوي
2:21 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة في المسجد النبوي: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: أحسنوا ظنكم بالله وتيقنوا من استجابة الدعاء (فيديو)

يقطينة عملاقة تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا في الولايات المتحدة.. كم تزن؟

للوجود البشري الدائم.. "ناسا" تستعد لـ رصف القمر!

"أستغفرك ربي وأتوب إليك".. مناجاة خاشعة للمعتمرين أمام البيت العتيق (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وكالة ناسا 4:19 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

اقرأ أيضا

عملية
7:24 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

شاب عراقي يبتلع هاتفا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه (صور)

الكوبرا - ثعبان
6:23 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

بق الفراش
5:59 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أجيال جديدة تتكيف مع المبيدات.. تفاصيل صادمة عن "بق الفراش"

الدولار
4:00 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

دراسة: الرجال الذين يميلون إلى السهر أقل كسبًا للمال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم

العالم في أسبوع - صغيرة
6:54 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة والمعايير الجديدة لصرف حساب المواطن

وزير الخارجية
6:49 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

شركات الكهرباء
5:26 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم