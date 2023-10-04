تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

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تشهد قارتا أمريكا الجنوبية والشمالية كسوفًا حلقيًا للشمس، يعرف بـ"حلقة النار" في 14 أكتوبر الجاري.

وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يحجب القمر الشمس تماما، يحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه لايغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة". اضافة اعلان

ويجعل الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض هذه الظاهرة ممكنة، وفقًا لوكالة "ناسا".

وخلال أوقات معينة عندما يكون القمر أقرب إلى أوجه، وهي أبعد نقطة في مداره، يبدو أصغر حجمًا على خلفية الشمس. وإذا تزامن الكسوف مع هذه الفترة، فإن النتيجة هي تأثير "حلقة النار".

وعلى العكس من ذلك، عندما يكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض، ويحاذي الشمس تمامًا، يمكن أن يحدث كسوف كلي (مثل الكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في أبريل 2024).





ظاهرة لن تتكرر حتى عام 2039



رؤية الكسوف الحلقي



توصيات لمتابعي الظاهرة







Most skywatchers in the Americas will experience at least a partial eclipse, but a few from Oregon to Texas will see the full annular eclipse as the Moon passes in front of the Sun: pic.twitter.com/5BWbeFZjBc Where can you see the "ring of fire" solar eclipse on Saturday, Oct. 14?Most skywatchers in the Americas will experience at least a partial eclipse, but a few from Oregon to Texas will see the full annular eclipse as the Moon passes in front of the Sun: https://t.co/m69JrxrMKS September 29, 2023

وستشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، إلى جانب ألاسكا، كسوفًا جزئيًا للشمس بدرجات متفاوتة.ويمثل هذا الحدث الفرصة الأخيرة لمشاهدة الكسوف الحلقي في الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039 (حتى ذلك الحين، ستقع ألاسكا فقط في مسار حدث 2039).ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن الكسوف الحلقي سيبدأ رحلته في الولايات المتحدة، من ساحل ولاية أوريجون إلى خليج تكساس. وبعد ذلك، سيواصل رحلته عبر المكسيك وأمريكا الوسطى، مرورا بجواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما.وفي أمريكا الجنوبية، ستمر الظاهرة عبر كولومبيا وشمال البرازيل قبل أن تنتهي في المحيط الأطلسي، بحسب موقع "روسيا اليوم".وستكون الرؤية الواضحة دون عائق للشمس مثالية، ولكن حتى في ظل الظروف الملبدة بالغيوم، سيكون للكسوف الحلقي تأثير ملحوظ، حيث يلقي عتمة غير عادية خلال النهار.وقد يجد الراصدون أن النهار أقل سطوعًا من المعتاد، حتى لو كانت السحب تحجب الرؤية المباشرة. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدة الكسوف، تخطط وكالة ناسا لتشغيل بث مباشر للحدث.وستبدأ المرحلة الجزئية للظاهرة عند الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش وتنتهي عند الساعة 17:59 بتوقيت غرينتش، فيما تبدأ المرحلة الحلقية عند الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش، وتصل ذروتها عند الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش، وتنتهي عند الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش.يشار إلى أن هذه الأوقات لا تشير إلى موقع محدد، بل تعتمد على الأماكن الأولى والأخيرة التي ستشهد تجربة الكسوف.وأصدرت وكالة "ناسا" سلسلة من التوصيات حتى يتمكن مراقبو السماء من متابعة الظاهرة الفلكية المثيرة دون مخاطر.وشددت على أهمية أن يتوخوا الحذر، حيث أنه حتى أثناء الكسوف الحلقي، يمكن لأشعة الشمس القوية أن تسبب ضررًا شديدًا ودائمًا للعين.كما حذرت من النظر مباشرة إلى الشمس من دون نظارات خاصة لرؤية الشمس أو استخدام طرق عرض غير مباشرة مثل أجهزة العرض ذات الثقب.