الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

وكالة ناسا
وكالة ناسا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تشهد قارتا أمريكا الجنوبية والشمالية كسوفًا حلقيًا للشمس، يعرف بـ"حلقة النار" في 14 أكتوبر الجاري. 
وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يحجب القمر الشمس تماما، يحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه لايغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة".اضافة اعلان
ويجعل الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض هذه الظاهرة ممكنة، وفقًا لوكالة "ناسا". 
وخلال أوقات معينة عندما يكون القمر أقرب إلى أوجه، وهي أبعد نقطة في مداره، يبدو أصغر حجمًا على خلفية الشمس. وإذا تزامن الكسوف مع هذه الفترة، فإن النتيجة هي تأثير "حلقة النار".
وعلى العكس من ذلك، عندما يكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض، ويحاذي الشمس تمامًا، يمكن أن يحدث كسوف كلي (مثل الكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في أبريل 2024).

ظاهرة لن تتكرر حتى عام 2039 

وستشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، إلى جانب ألاسكا، كسوفًا جزئيًا للشمس بدرجات متفاوتة.
ويمثل هذا الحدث الفرصة الأخيرة لمشاهدة الكسوف الحلقي في الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039 (حتى ذلك الحين، ستقع ألاسكا فقط في مسار حدث 2039).
ووفقا لوكالة "ناسا"، فإن الكسوف الحلقي سيبدأ رحلته في الولايات المتحدة، من ساحل ولاية أوريجون إلى خليج تكساس. وبعد ذلك، سيواصل رحلته عبر المكسيك وأمريكا الوسطى، مرورا بجواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما.
وفي أمريكا الجنوبية، ستمر الظاهرة عبر كولومبيا وشمال البرازيل قبل أن تنتهي في المحيط الأطلسي، بحسب موقع "روسيا اليوم".

رؤية  الكسوف الحلقي

وستكون الرؤية الواضحة دون عائق للشمس مثالية، ولكن حتى في ظل الظروف الملبدة بالغيوم، سيكون للكسوف الحلقي تأثير ملحوظ، حيث يلقي عتمة غير عادية خلال النهار. 
وقد يجد الراصدون أن النهار أقل سطوعًا من المعتاد، حتى لو كانت السحب تحجب الرؤية المباشرة. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدة الكسوف، تخطط وكالة ناسا لتشغيل بث مباشر للحدث.
وستبدأ المرحلة الجزئية للظاهرة عند الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش وتنتهي عند الساعة 17:59 بتوقيت غرينتش، فيما تبدأ المرحلة الحلقية عند الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش، وتصل ذروتها عند الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش، وتنتهي عند الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش. 
يشار إلى أن هذه الأوقات لا تشير إلى موقع محدد، بل تعتمد على الأماكن الأولى والأخيرة التي ستشهد تجربة الكسوف.

توصيات لمتابعي الظاهرة

وأصدرت وكالة "ناسا" سلسلة من التوصيات حتى يتمكن مراقبو السماء من متابعة الظاهرة الفلكية المثيرة دون مخاطر.
وشددت على أهمية أن يتوخوا الحذر، حيث أنه حتى أثناء الكسوف الحلقي، يمكن لأشعة الشمس القوية أن تسبب ضررًا شديدًا ودائمًا للعين. 
كما حذرت من النظر مباشرة إلى الشمس من دون نظارات خاصة لرؤية الشمس أو استخدام طرق عرض غير مباشرة مثل أجهزة العرض ذات الثقب.  


اقرأ أيضا

بق الفراش
1:55 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

11 علامة على غزو حشرة بق الفراش لمنزلك

ايلون ماسك
12:15 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"فوربس": ماسك يتربع على عرش أغنياء أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

الدكتور سعد الخثلان
9:18 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟ "الخثلان" يُجيب

الرضا
7:56 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

متى تمنح نفسك مكافأة؟

اقرأ أيضا

تستغرق 8 ثواني .. أسرع عملية سرقة في هذه الدولة

لهذا السبب.. الفائزون بجائزة نوبل يصابون بمرض غريب

رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

معالجات ومبادرات.. كيف يكون التقاعد بداية وليس نهاية لتحقيق الأهداف؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

IMG-20231003-WA0001
2:45 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة

قط وذئب
9:35 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"قتال الأبطال" قط ينجح في النجاة من ذئب ونهاية تفوق الوصف (فيديو)

غراب
7:55 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

وحيد القرن
7:22 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر
3:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

حساب المواطن
1:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

أخبار السعودية
1:42 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي