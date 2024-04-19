خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

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ابتهل خطيبا المسجدين الحرام والنبوي في خطبة الجمعة اليوم بالدعاء بنصرة الفلسطينيين، مع تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، الذي خلف أكثر من 33 ألف شهيد حتى الآن.





دعاء خطيب المسجد الحرام



دعاء خطيب المسجد النبوي



ودعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، قائلاً:اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم البين، وفرج هم إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يارب العالمين، اللهم كن لهم معينًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام.ودعا خطيب المسجد النبوي، الشيخ خالد المهنا، قائلاً:اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الديت، وانصر عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز، اللهم كن لإخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين معينًا وظهيرًا ومؤيدًا ونصيرًا، اللهم أمن خائفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، وفك أسيرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا خير الناصرين.