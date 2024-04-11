فيديو مؤثر.. "السديس" و"المعيقلي" يقبلان يد خطاط المصحف "عثمان طه"

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أثار مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، برفقة إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، يقبلان فيه يد خطاط المصحف الشريف، الشيخ عثمان طه، تفاعلاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر السديس والمعيقلي يقبلان يد طه، ويدعوان له بأن يجزيه الله خير الجزاء وأن يحرم الله جسده على النار نظير ما اخطته يداه في كتابة المصحف الشريف.

وأثنى رواد منصات التواصل على هذا التصرف الذي ينم عن حسن أدب وتقدير للخطاط الشهير، نظير عمله وجهده في كتابة كلام الله عز وجل على مدى سنوات.

وكتب أحدهم: الله يجزيهم خيرًا ويوفقهم.. مثال على التواضع ومحبة الآخرين ويطول لنا في أعمارهم وعمر أستاذنا المبجل عثمان طه".

وكتبت أخرى: "يا عمري الله يحفظه ❤️ فديته ينظر إليهم وهو بهذه السن وهم يقبلون يده الشريفة التي أكرمه الله عز وجل بكتابة القرآن الكريم، لهي نعمة وأجر كبير عند رب العالمين هنيئًا له هذا الأجر والثواب العظيم عند رب العالمين، والله يطول في عمره وعمر من قبله من شيوخنا الأجلاء".



من هو عثمان طه؟



وكتب عثمان طه المولود في ريف مدينة حلب عام 1352هـ الموافق 1934م. المصحف الشريف أكثر من ثلاث عشرة مرة، وكلها بالرسم العثماني، طُبِعَ أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي.وكان أول مصحف كتبه في عام 1970 لوزارة الأوقاف السورية، وفي عام 1988م جاء للمملكة وعين خطاطًا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وكاتبًا لمصاحف المدينة النبوية، منذ عام 1408هـ الموافق 1988م، ويمتاز المصحف الذي استخدم خطه بأن كل الصفحات تنتهي مع نهاية إحدى الآيات.وكتب طه بخط يده لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أربعة مصاحف، وطبع منها ما يزيد على 200 مليون نسخة، وُزعت على مختلف دول العالم.