خبير في "النحل" يكشف أهم الاشتراطات لفحص الخلايا

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قال الدكتور صبحي إبراهيم قاسم، خبير في مجال النحل، إن فحص خلايا النحل له اشتراطات معينة، مضيفا: "كل فصل من فصول السنة، له احتياطات معينة".





فترة الفحص تختلف باختلاف فصول السنة: اضافة اعلان



تغذية النحل:



نسخة مترجمة من القرآن



وأضاف: "في الصيف فترة الفحص تختلف عن الشتاء أو الخريف، وفي الأجواء الخريفية يتم فحص النحل كل 15 يوم ولابد من الفحص إلى خارجي وداخلي".في وقت سابق، كشف الإرشاد الزراعي عن الأمور الواجب مراعاتها عند تربية النحل، مشددا على ضرورة الالتزام بها.من الأمور الواجب مراعتها في تربية النحل ما يلي:1- عدم استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لتغذية النحل لتنشيط الطوائف أو لعلاج الأمراض داخل أو خارج الخلايا.2- عدم استخدام أو إضافة اي مواد مسجلة لتغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل.في وقت سابق، عبرت باحثة أمريكية شابة تدعى تي أورتن تعمل في مجال تربية النحل بولاية كاليفورنيا عن إعجابها بدقة وصف القرآن في آية النحل.وظهرت تحمل نسخة مترجمة من القرآن، مشيدة باستخدام "لغة التأنيث" قبل مئات السنين.وأشادت باستخدام الأفعال المؤنثة وهو ما يثبت ويؤكد أن هذا هو كلام الله، حيث لم يعرف في وقت نزوله أن كل شيء داخل الخلية هو من اختصاص الإناث.