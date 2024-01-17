الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

خبير في "النحل" يكشف أهم الاشتراطات لفحص الخلايا

يوم النحل العالمي - مناحل - النحل - عسل النحل -- العسل - منحل
النحل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الدكتور صبحي إبراهيم قاسم، خبير في مجال النحل، إن فحص خلايا النحل له اشتراطات معينة، مضيفا: "كل فصل من فصول السنة، له احتياطات معينة".

فترة الفحص تختلف باختلاف فصول السنة:اضافة اعلان


وأضاف: "في الصيف فترة الفحص تختلف عن الشتاء أو الخريف، وفي الأجواء الخريفية يتم فحص النحل كل 15 يوم ولابد من الفحص إلى خارجي وداخلي".

في وقت سابق، كشف الإرشاد الزراعي عن الأمور الواجب مراعاتها عند تربية النحل، مشددا على ضرورة الالتزام بها.

تغذية النحل:



من الأمور الواجب مراعتها في تربية النحل ما يلي:

1- عدم استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لتغذية النحل لتنشيط الطوائف أو لعلاج الأمراض داخل أو خارج الخلايا.

2- عدم استخدام أو إضافة اي مواد مسجلة لتغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل.

نسخة مترجمة من القرآن


في وقت سابق، عبرت باحثة أمريكية شابة تدعى تي أورتن تعمل في مجال تربية النحل بولاية كاليفورنيا عن إعجابها بدقة وصف القرآن في آية النحل.

وظهرت تحمل نسخة مترجمة من القرآن، مشيدة باستخدام "لغة التأنيث" قبل مئات السنين.

وأشادت باستخدام الأفعال المؤنثة وهو ما يثبت ويؤكد أن هذا هو كلام الله، حيث لم يعرف في وقت نزوله أن كل شيء داخل الخلية هو من اختصاص الإناث.

اقرأ أيضا

القواعد الـ 5 لركاب الطائرات.. افعل ولا تفعل

علماء يكشفون أسباب "الملل في الاختبارات" وخطورته على التحصيل العلمي

افعل ولا تفعل.. 10 خطوات للاستمتاع بصباح يوم جديد

"فليكرم ضيفه".. مواطنون يفتحون أبوابهم 24 ساعة بالقصيم لإكرام الضيوف

غير متوقع.. أسد يدفن نفسه بعد هزيمته (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

برج بروكلين يتمايل من شدة الرياح00
7:41 م الأحد، 14 يناير 2024

برج يتمايل من شدة الرياح في أمريكا.. ما القصة؟ (فيديو)

الإبداع
6:09 م الأحد، 14 يناير 2024

استشاري يحذر: 5 سلوكيات تقتل سمة التجديد في شخصيتك

وارن بافيت
3:26 م الأحد، 14 يناير 2024

حكاية أهم 100 دولار أنفقها الملياردير الأمريكي "وارن بافيت"

جواز السفر 1
1:42 م الأحد، 14 يناير 2024

الـ 61 بين دول العالم.. مميزات يوفرها جواز السفر للمواطنين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مجلس الوزراء
3:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بعد توجيه مجلس الوزراء.. تعرف على تفاصيل تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار

مساند
2:42 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

مساند تكشف: "هل تكاليف الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة؟"

أمطار غزيرة وسيول
2:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تحذير عاجل من الدفاع المدني.. توقعات بتقلبات جوية على معظم المناطق حتى السبت المقبل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:59 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

الأربعاء 5 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

توكلنا
1:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. توكلنا: 4 خطوات لحل مشكلة الدخول للتطبيق وتحديث البيانات

ا
12:47 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها إلى المملكة (تفاصيل)