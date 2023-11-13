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"تناولها باستمرار".. أطعمة مفيدة جدا لصحة أسنانك

الخلايا الجذعية تساعد نمو الأسنان
الأسنان
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يحرص البعض على أسنانه ويسعى للحفاظ عليها بكل الطرق سواء باستخدام "معجون الأسنان" أو عدم تناول أطعمة تؤدي إلى التسوس وغيره من أمراض الأسنان.

أطعمة مفيدة:


وبحسب "اليوم"، فإن هناك عددا من الأطعمة المفيدة لصحة الأسنان وهي كالتالي:

1- الخضروات الورقية ومن أمثلتعا (السبانخ والخس واللفت)

هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم وحمض الفوليك والكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي وتنظف الأسنان واللثة.

2- الماء  فشرب الكثير من الماء يساعد على إنتاج اللعاب الذي ينظف الفم ويمنع الجفاف ويجعله رطبا

3- منتجات اللبن مثل (الجبن والحليب) تجتوي على الكالسيوم والكازين وهي بروتين مفيد لتقوية مينا الأسنان والتخلص من البكتريا بالفم

4- اللحوم والأسماك الدهنية  (مضغ اللحوم يفرز مزيد من اللعاب الذي يقلل من الحموضة ويغسل بقايا الطعام التي تسبب التسوق.

5- المكسرات مفيدوة للأسنان واللثة ومليئة بالعناصر مثل الكالسيوم والفوسفور التي تحارب البكتريا المتسببة في التسوس.

ويجب على الأشخاص تناول تلك الأطعمة باستمرار وأن تكون ضمن الوجبات اليومية أو على الأقل بعضها فمن خلال اتباع نظام صحي يحتوي عليها يمكن للشخص أن يضمن بقاء أسنانه قوية لفترة طويلة من الوقت.


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