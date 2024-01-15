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افعل ولا تفعل.. 10 خطوات للاستمتاع بصباح يوم جديد

منبه
الاستيقاظ في وقت مبكر من الصباح يمنحك الشعور بالحيوية
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غالبًا ما تكون تجربة الاستيقاظ من النوم كل صباح، مسـألة صعبة على الكثيرين منا، لكن البعض يكون متحمسًا ومبهجًا وحيويًا في الساعات الأولى من اليوم.اضافة اعلان
وحدد موقع (theundercoverrecruiter.com)، مجموعة من القواعد لما يجب فعله وما لا يجب فعله للاستمتاع بأجواء الصباح، على النحو التالي: 

. اذهب إلى الفراش في وقت مبكر 

الاستمتاع بصباح رائع يبدأ في الليلة السابقة من خلال الذهاب إلى النوم مبكرًا، مما يمنح الجسم شعورًا بالراحة وسهولة النهوض من السرير في صباح اليوم التالي. 
الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لصحتك ورفاهيتك؛ فهو لايجعلك تشعر بالسعادة بشكل عام فحسب، بل إنه يحسن الذاكرة أيضًا، ويحفز الإبداع، ويمكن أن يساعدك أيضًا على العيش لفترة أطول.

2. لا تضغط على زر الغفوة 

بمجرد انطلاق المنبه، عليك النهوض مباشرة من الفراش، ولا تقم بالضغط على زر الغفوة للحصول على مزيد من النوم، والقيام بذلك على مدار بضعة أيام من شأنه أن يجعلك تعتاد عليه، وسيصبح زر الغفوة بالنسبة لك شيئًا من الماضي.

3. خطط لوجبة إفطار لذيذة ومغذية

تعتبر وجبة الإفطار إحدى أهم الوجبات في اليوم. إذا قررت التخطيط لوجبة الإفطار، فإن ذلك سيساعدك على النهوض من السرير. 

4. لا تراجع رسائل البريد الإلكتروني 

جزء مهم من التحفيز في العمل هو الاستمتاع بالوقت الذي لا تعمل فيه. وزيادة وقت التوقف عن العمل إلى الحد الأقصى أمر مهم للغاية - من أجل تعزيز إنتاجيتك في العمل، عليك أن تفعل الشيء نفسه خارج العمل. 
لذلك قد يكون الأمر صعبًا، ولكن عندما تستيقظ – لا تراجع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، واستمر في العمل من أجل العمل، واستمتع بأجواء الصباح.

5. جهز ملابسك في الليلة السابقة

ليس هناك ما هو أسوأ من البحث في أدراجك عن زوج من الجوارب النظيفة، أو انتظار تسخين المكواة حتى تتمكن من كي قميص. اجعل ملابسك لليوم التالي جاهزة في المساء السابق - وبهذه الطريقة يمكنك الاستعداد بسهولة!

6. اشرب كوبًا من الماء

حاول أن تشرب كوبًا من الماء بمجرد استيقاظك، فهو لن يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة فحسب، بل ينقي القولون أيضًا، مما يعني أن الجسم يمتص العناصر الغذائية الموجودة في أي طعام تأكله بسهولة أكبر. 

7. استخدم جهاز المشي لمدة 30 دقيقة

يؤدي ضخ الدم إلى إطلاق الإندورفين في الدماغ، مما يعني أنك ستشعر بالسعادة نتيجة لذلك. 
كما أنه ينشط عملية التمثيل الغذائي لديك، وقد ثبت علميًا أنه يحسن حدة العقل على مدار اليوم. إذا كنت تكره فكرة ممارسة التمارين الرياضية، فقم بالاستماع إلى الأشياء التي تفضلها. 

8. رتب سريرك

قد تكون هذه نصيحة غريبة - لكن ترتيب سريرك هو "عادة أساسية" - مما يعني أنه من المرجح أن تنجز أشياء إيجابية أخرى بعد القيام بذلك. لذا رتب سريرك، وقد تغير العالم!

9. لا تستخدم الشاشات

ابتعد عن أي شيء رقمي. لا تشاهد التلفزيون أو تدخل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك، لأن ذلك يخلق تشتيتًا غير ضروري يمكن أن يبطئ صباحك.

10. اترك ستائر المنزل مفتوحة

إن ترك ستائر المنزل مفتوحة ليلاً يعني أن ضوء الشمس الطبيعي سيدخل إلى غرفتك - مما يعني أنك ستستيقظ بشكل طبيعي قبل المنبه. الاستيقاظ بشكل طبيعي سيجعلك تشعر بمزيد من الراحة والسعادة. 
في كثير من الأحيان، توقظنا المنبهات خلال فترات النوم العميق، وهو ما يصاحبه الشعور بالترنح والتعب. يحدث الاستيقاظ بشكل طبيعي أثناء النوم الخفيف، لذلك نشعر بمزيد من اليقظة والراحة بعد الاستيقاظ مباشرة.

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